Multan a una ciclista con 90 euros por atar su bici a una farola de José Cueto

Atar una bicicleta durante "cinco minutos" a una farola para ir a comprar el pan le ha costado 120 euros a una avilesina. Todo ocurrió hace días cuando la denunciante dejó su bici candada a la puerta de un supermercado de la calle José Cueto, en el entorno de la pista de la Exposición y a pocos metros de la sede de la Policía Local. Cual fue su sorpresa cuando salió con la barra de pan en la mano y comprobó que el vehículo con el que se desplaza por la ciudad había desaparecido. "Pensé que me la habían robado. Pregunté a unas señoras que estaban en la acera y me dijeron que la grúa municipal acababa de llevársela al aparcamiento de La Exposición", relata la denunciante.

Según su relato, acudió seguidamente a la sede policial con el fin de solicitar un justificante para poder extraer su bicicleta del depósito municipal de vehículos. "La multa fue de noventa euros y además de la sanción, me rompieron el candado y tuve que pagar otros 15,34 euros por la retirada, es decir, 120 euros por dejar mi bici cinco minutos (atada a una farola) en una acera ancha y donde la bicicleta no obstaculizaba en absoluto el paso de peatones", señaló la denunciante, que destacó además que "Avilés no tiene un problema grave de bicicletas atadas que obstaculizan aceras como puede ocurrir en Amsterdam, si fuera así podría llegar a entenderlo", reflexiona la mujer, que apunta además que en Avilés "apenas se ven bicicletas en la vía pública".

Critica además que el Ayuntamiento de Avilés hace caso omiso a los objetivos de desarrollo sostenible y aporta además un apartado del plan de movilidad urbana sostenible de la ciudad que reza: "Fomentar el uso de la bicicleta como modo habitual de transporte de forma compatible con el tránsito peatonal y vehicular, y asegurar la convivencia entre los distintos medios a partir de una propuesta de nueva infraestructura ciclista ajustada a las necesidades obtenidas de la campaña de encuestas públicas y aforos ciclistas, peatonales y vehiculares".

Analizando el punto 7 de ese plan municipal, discrepa de su contenido y afirma: "Mientras en Europa se premia a quién va en bicicleta en Avilés, multan". "¿Dónde puedo dejar mi bici de forma segura si no hay aparcamientos específicos en zonas clave como supermercados, centros de salud o equipamientos públicos? Atar la bici a una farola no debería ser una infracción cuando no hay opciones", reclama la avilesina que demanda esos estacionamientos para biciclos y un carril bici "seguro" porque, a su juicio, en Avilés, "ir en bici sale más caro que contaminar en coche". n