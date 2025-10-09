USO prevé un caos con el tribunal único de instancia

La Unión Sindical Obrera (USO) prevé que la entrada en vigor del tribunal único de instancia va a provocar un «caos judicial». La organización se basa en la memoria del TSJA, en la que se advierte de la necesidad de dotar a Avilés de un juzgado específico de familia y de la carga extra de trabajo que supone que Volotea tenga su domicilio social en el Aeropuerto de Asturias, que entra en la jurisdicción de Avilés. Uso asegura que es «inexcusable» el incremento de plantilla en los juzgados avilesinos para atender la carga de trabajo en el servicio de tramitación.