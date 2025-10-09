USO prevé un caos con el tribunal único de instancia
La Unión Sindical Obrera (USO) prevé que la entrada en vigor del tribunal único de instancia va a provocar un «caos judicial». La organización se basa en la memoria del TSJA, en la que se advierte de la necesidad de dotar a Avilés de un juzgado específico de familia y de la carga extra de trabajo que supone que Volotea tenga su domicilio social en el Aeropuerto de Asturias, que entra en la jurisdicción de Avilés. Uso asegura que es «inexcusable» el incremento de plantilla en los juzgados avilesinos para atender la carga de trabajo en el servicio de tramitación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias
- La multinacional que crece y ficha talento para su centro de I+D en Avilés
- La antigua guardería avilesina que acogerá un innovador centro de día, más cerca: ya hay empresa para completar la obra
- El emocionante discurso de la hija del avilesino Nico de las Heras en la entrega de los 'Moscones de oro
- Manuel Campa: "Avilés tiene suelo para 900 viviendas sin tocar el Plan Urbano"
- Trasona disfruta de su festival de dragones
- Un sorprendente banquete de Acción de Gracias para Pedro Menéndez: un jefe indio y un chamán acompañan la cena del Adelantado