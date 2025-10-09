El PSOE de Castrillón pide que el IBI facilite el acceso a la vivienda

El PSOE de Castrillón quiere luchar "contra la especulación inmobiliaria y favorecer el acceso a la vivienda en condiciones asequibibles" y, por eso, ha presentado su propuesta de IBI, para así frenar el "modelo especulativo de la derecha". Por ello, el grupo socialista ha pensado en varias medidas, además de criticar con dureza a la propuesta que tratarán de aprobar el PP y Vox en el próximo pleno, que se celebra mañana.

"Bajan el IBI para la foto, pero suben la basura, el agua y la expedición de documentos administrativos para cuadrar las cuentas. Además, esa bajada lineal del IBI beneficia a las rentas más altas, las que más van a ver reducido su IBI. La falta de progresividad y de justicia fiscal del gobierno municipal de PP y VOX perjudica a las rentas bajas y beneficia a los de siempre", critica Iván López, portavoz socialista, que cree que la baja del IBI hace que "el PP y Vox pongan en riesgo la inversión en servicios públicos básicos y prioricen el uso especulativo de la vivienda y no como un bien social básico".

Por ello, el PSOE ha creado un modelo cuya prioridad es facilitar el acceso a la vivienda, principalmente a los jóvenes. Además, sus medidas incluyen un recargo a las viviendas desocupadas y a las que tenga un uso turístico o vacacional; y la bonificación a propietarios que ofrezcan viviendas en alquiler con renta limitada y a los jóvenes que adquieran su primera vivienda. "La prioridad del PSOE es reforzar la función social de la vivienda. Con estas medidas contribuimos al incremento de la oferta de vivienda habitual, a garantizar un marco fiscal justo y equilibrado que premie las conductas responsables y penalice los comportamientos especulativos, y, sobre todo, a mantener población joven y dinamizar el tejido social y económico local. El tema de la gente joven nos parece imprescindible, y a través de estas bonificaciones podemos favorecer su acceso a la vivienda", aseguró López, que cree que la propuesta actual "engaña a la ciudadanía con "una bajada lineal que favorece a las rentas más altas, que pone en riesgo los ingresos destinados a los servicios públicos municipales".