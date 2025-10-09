Teatro con mirada feminista: la curiosa iniciativa (con casting incluido) que se está llevando a cabo en Avilés

"Queremos apostar por papeles que, de manera cotidiana, no se ven en el teatro. Que, por ejemplo, una mujer haga de científica y que un hombre esté al cuidado de la familia", cuenta Natalia Suárez, directora de un curioso casting que ayer llenó la Casa de las Mujeres en Avilés. Y es que, desde la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés, se quiere hacer un proyecto teatral con perspectiva de género y, para ello, hay que hacer una selección previa, para saber quiénes serán los actores. La afluencia fue muy buena, para alegría de la avilesina, que, eso sí, echó en fala que más hombres se presentasen a las pruebas. "Vamos a tener que salir a cazarlos", bromea.

Un momento del casting. | MARA VILLAMUZA

"Queremos utilizar un arte tan maravilloso como el teatro para visibilizar a mujeres en roles que, normalmente, no se les suele ver en un escenario, ya sean mujeres en la ciencia, en el mundo empresarial, en la política… Queremos que esas mujeres sean protagonistas en papeles en las que es raro verlas", explica Suárez, que para ello busca siete actrices y dos actores aficionados. Esta idea surgió del propio seno de la Casa de las Mujeres, según comenta la avilesina. "Son ellas las que han movido el tema, porque les apetece hacer teatro, probar, experimentar y sentirse actrices. A la gente de la Casa les ha parecido una gran idea, y por eso hemos tirado hacía adelante", señala. Esta no es la primera vez de Suárez a los mandos de una obra teatral, aunque hasta ahora siempre había trabajados con actores amateur jóvenes. "Lo que era La Compañía Moza, un proyecto de La Bocarte Cultura", detalla. Ahora se ha lanzado con un proyecto más adulto y no puede estar más satisfecha.

"Falta algún hombre todavía, que siempre les cuesta más apuntarse a este tipo de historias, pero la verdad que estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el casting", asegura la avilesina, que ya piensa en el momento más mágico de toda producción: el estreno.

"El compromiso es que en primavera la vamos a estrenar y, por supuesto, será en Avilés. Aún no sabemos el lugar, pero la idea es que sea en la ciudad", promete Suárez, que espera, además, que el grupo de teatro de la Casa de Encuentros se estabilice "independientemente de este proyecto".

"Ojalá que cuando acabe esta obra venta incluso otra persona y cree otra historia, para que el grupo sea estable y que siempre exista teatro con perspectiva de género y colaborando con la igualdad".