Arnao reflexiona sobre el salvamento
El Museo de la Mina de Arnao acogió ayer la primera jornada de la vigésima edición de los "Encuentros Mineros", una iniciativa organizada por la Asociación de Vecinos de Santa María del Mar. El gran protagonista de las charlas de ayer fue el salvamento, con dos ponencias al respecto a cargo de Santiago Suárez, exjefe de la Brigada de Salvamento Minero, e Iván Rodríguez, jefe de la Brigada de Salvamento y jefe de seguridad de Hunosa. Hoy dará una charla Guillermo Laine.
