Así es como el Banco de Tierras quiere potenciar el relevo en el campo
José Ramón Feito, gerente de la entidad, cree que el sector es "cada vez más rentable"
N. M.
"Quiero lanzar un mensaje de optimismo, el mundo rural y el campo es una buena opción y creo que cada vez será más rentable", aseguró ayer José Ramón Feito, gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras, que acudió al Pabellón de La Magdalena para clausurar las jornadas "Herramientas colectivas para fomentar el relevo generacional en el sector agrario cooperativo". Durante el acto, el socialista presentó las ayudas para la sucesión de las explotaciones en Asturias, además de dar a conocer el plan "Incorpórate al Agro", una medida con la que el Principado trata de favorecer el relevo en el medio rival.
Estas ayudas, que ya tuvieron su primera convocatoria en la que participaron cinco explotaciones, tendrán una segunda edición que, según Feito, esperan que vean la luz en este mes de octubre. Estas ayudas están destinadas a aquellas ganaderías que estén cerca de la jubilación y buscan que, antes de que cierren sus puertas, puedan traspasarse de una mejor manera a una persona más joven. Eso sí, no puede ser alguien que tenga un vínculo familiar directo con el dueño. Para ello, se destinarán 65.000 euros por explotación y todos los dueños tienen que cumplir los diferentes requisitos. Desde el banco de Tierras confían que, tras esa primera convocatoria, en esta segunda oportunidad se sumen más explotaciones. "Sabemos que es algo nuevo y que al principio cuesta, pero pueden ver como las que se unieron están recibiendo ya los primeros pagos", apuntó Feito.
El socialista también quiso poner en valor que la asociación de cooperativas agroalimentarias de Asturias "ponga en foco una problemática que afecta a muchos sectores (el relevo generacional), algo que es un problema acuciante y que se debe abordar de manera conjunta desde las administraciones y el sector privado". Feito destacó que desde la consejería de Medio Rural ya se han destinado más de veintidós millones de euros para facilitar la entrada en el campo jóvenes.
El exalcalde de Tineo es optimista con el sector, ya que cree que, al haber menos explotaciones, "cada vez será más rentable". "Además, las condiciones son cada vez mejores. Los jóvenes deben formarse y convertir el medio rural en su medio de vida", sentenció.
