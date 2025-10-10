El comité de Windar prepara un calendario de movilizaciones: "Para expresar nuestro malestar, pero también para reivindicar nuestra verdad"

El Comité de Empresa de Windar ha avanzado esta tarde que está preparando un calendario de movilizaciones: "Para expresar nuestro malestar y nuestra decepción, pero también para reivindicar nuestra verdad y nuestro valor ya que, hasta el día de hoy, lo hemos dado todo cuando Windar lo ha pedido".

En el seno del Grupo Windar Renovables, justifican desde el comité, "se están aplicando diferentes medidas de reorganización y de ajuste, que, de una forma u otra, están teniendo reflejo en los distintos centros de trabajo". "En el caso de Windar Wind Services la empresa plantea un expediente mixto que deja fuera a 25 compañeros, a quienes se pretende aplicar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de extinción. Veinticinco personas que hoy ven amenazado su futuro laboral después de años con el mismo nivel de compromiso, esfuerzo y dedicación que el resto de nosotros", lamenta el comité.

Continúan en su escrito: "Hoy nos encontramos con una realidad que duele: después de tanto esfuerzo, nos dicen que 25 personas no tienen cabida en las expectativas de futuro con las que se justifican los ERTE". "Quedarnos al margen de esas intenciones sería asumir que desprenderse de nosotros es algo sencillo, que, pese a los proyectos de futuro, las inversiones y las subvenciones, se puede prescindir de quienes han hecho funcionar esta maquinaria durante años, como si nada", concluyen.