El comité de Windar prepara un calendario de movilizaciones: "Para expresar nuestro malestar, pero también para reivindicar nuestra verdad"
"La empresa plantea un expediente mixto que deja fuera a 25 compañeros", critican
El Comité de Empresa de Windar ha avanzado esta tarde que está preparando un calendario de movilizaciones: "Para expresar nuestro malestar y nuestra decepción, pero también para reivindicar nuestra verdad y nuestro valor ya que, hasta el día de hoy, lo hemos dado todo cuando Windar lo ha pedido".
En el seno del Grupo Windar Renovables, justifican desde el comité, "se están aplicando diferentes medidas de reorganización y de ajuste, que, de una forma u otra, están teniendo reflejo en los distintos centros de trabajo". "En el caso de Windar Wind Services la empresa plantea un expediente mixto que deja fuera a 25 compañeros, a quienes se pretende aplicar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de extinción. Veinticinco personas que hoy ven amenazado su futuro laboral después de años con el mismo nivel de compromiso, esfuerzo y dedicación que el resto de nosotros", lamenta el comité.
Continúan en su escrito: "Hoy nos encontramos con una realidad que duele: después de tanto esfuerzo, nos dicen que 25 personas no tienen cabida en las expectativas de futuro con las que se justifican los ERTE". "Quedarnos al margen de esas intenciones sería asumir que desprenderse de nosotros es algo sencillo, que, pese a los proyectos de futuro, las inversiones y las subvenciones, se puede prescindir de quienes han hecho funcionar esta maquinaria durante años, como si nada", concluyen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
- Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente