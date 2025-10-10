Corvera rinde tributo a tres mujeres que dedicaron sus vidas a luchar y trabajar en el campo

La Lechera de Cancienes acogerá la I Gala mujer rural de Corvera, un evento con el que se pretende distinguir cada año a las mujeres que han dedicado toda o parte de su vida a trabajar en el campo y que allanaron el camino para facilitar la llegada de las nuevas generaciones. El acto, que será el próximo viernes 17 a las 17.30 horas, tendrá como protagonistas a Elena Menéndez, de Cancienes; Albina Blanco Rodríguez, de Solís, y a Ángela García , también de Solís. Este viernes, Menéndez y familiares de las otras dos galardonadas, junto a representantes de las asociaciones de vecinos, fueron recibidos en la Casa Consistorial por la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, la concejala de Igualdad, María del Mar García, y el técnico municipal de Cultura, Adolfo Camilo.

Respecto a la ganadera de Cancienes, Menéndez, la asociación de vecinos de la parroquia justificó su «completa dedicación» al trabajo que, incluso «hace imposible sacarla de casa», bromearon. Además, la ganadera es compromisaria de Central Lechera Asturiana, por lo que ejerce de enlace entre la empresa y los abastecedores.

Sobre su inicio en la ganadería, Menéndez señaló que «no fue vocacional», sino que llegó tras el fallecimiento de su padre y su tío. Desde entonces, saca adelante el negocio familiar y reivindica la capacidad de las mujeres, las cuales defendió que «están tan capacitadas, o más, que los hombres». «Hubo un momento en el que, o apostabas por ello o lo dejabas. Si me encontrase en las mismas circunstancias, volvería a hacerlo», señaló Menéndez González.

Por su parte, Albina Blanco, de 89 años y de Solís, no pudo estar en la recepción, pero estuvo representada por su hija Marga. Sobre su madre, defendió que fue una mujer que «trabajó fuera, recogió leche, crió tres hijas y a personas mayores... Es un ejemplo de la mujer rural de su época». Como Menéndez, la ganadería no estaba en el horizonte de Blanco. Tras dedicarse a la costura desde muy joven, se casó y se adentró en el trabajo rural, un mundo que «no conocía» pero del que acabó resultando «un ejemplo tremendo». «A sus hijas nos mostró que si una mujer joven decide dedicarse al campo, está tan capacitada como un hombre», defendió Marga. Además, Albina Blanco es también una mujer rural pionera, al ser la primera que adquirió el carnet de conductora de tractor.

Por último, la también vecina de Solís, Ángela García, es la mujer más longeva de Corvera, ya que a día de hoy ha soplado 103 velas. Abuela de tres nietos y cuatro bisnietos, no pudo acudir a la recepción, pero entregó una carta manuscrita, en la que relató que desde joven experimentó una vida dura, tras haber vivido en «una casa pobre» en la que «sólo había una vaca». Tras pasar por Villabona y Naveces, llegó a Illas, donde empezó como ganadera y conoció a su futuro marido, con quien tuvo a un hijo, Ramón. Desde entonces, no se desligó del ganado ni de la tierra. Definida como «ejemplo de lucha de la mujer», señaló que «me hice mujer sin información, pensé que memoria». El próximo día 17, verá reconocido y valorado su esfuerzo.