Detenido en Avilés por un presunto delito de violencia de género

Durante la madrugada de este viernes, a las 2.30 horas, se detuvo a un vecino de Avilés de 47 años por un delito de violencia de género. Tal y como indicó la Policía en su comunicado, fue la propia víctima quien solicitó asistencia policial. Finalmente, tras recabar indicios suficientes, se procedió a la inmediata detención del varón, que fue trasladado a dependencias policiales para confeccionar el atestado.

El miércoles 8, a la 1.55 horas de la madrugada, la Policía detuvo a un varón de 43 años en la calle Sabino Álvarez Gendín, al constarle una orden de búsqueda, detención y personación por la Brigada de Policía Judicial de Avilés por un presunto hurto. Según indicó la Policía, el hombre, que no cuenta con domicilio conocido, habría hurtado varios productos de un establecimiento comercial de la zona. Tras advertir la presencia policial, el investigado trató de huir a la carrera, siendo finalmente interceptado por agentes de la Policía Local, que procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales.

Por otro lado, ayer jueves, tras una llamada a la sala del 092 a las 12.40 horas, agentes de la Policía Local se desplazaron a la calle San Francisco, donde según el aviso, se encontraba un hombre que portaba un cuchillo de grandes dimensiones con el que habría amenazado a varias personas. Gracias a la intervención de los agentes, pudieron localizar y detener al hombre, de 62 años y sin domicilio conocido. Finalmente, fue trasladado a dependencias policiales para la confección del atestado.

Apenas unos minutos después de dicho aviso, a las 12.45 horas, agentes de la Policía Local intervinieron en un accidente de tráfico ocasionado por la caída del conductor de una bicicleta que circulaba por la calle La Paz. El suceso pudo haber tenido lugar, según indicó la Policía, por un error del ciclista, de 80 años y vecino de Avilés, que resultó herido con lesiones en la cara, motivo por el cual fue trasladado al Hospital Universitario de San Agustín en ambulancia.