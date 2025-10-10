La fiscalidad para 2026 en Avilés: sube el precio de los parkings y este será el coste de anular una multa de la zona azul

El gobierno bipartito de Avilés ya ha presentado su propuesta para las ordenanzas fiscales de 2026, con una de cal y otra de arena. Así se congelan los impuestos municipales, como el IBI (conocido como "la contribución") y la viñeta de los vehículos. Tampoco subirán los precios de las actividades culturales y deportivas, para las que incluso habrá bonificaciones. Pero sí se encarecerán el agua y el alcantarillado, que subirán el 2,7%, también el precio de los aparcamientos de La Exposición y la plaza de España entre el 2,5 y el 5%. Además, el coste de la anulación de las multas de la zona azul (ORA) casi se duplicará, hasta los 6 euros. Según el gobierno, son "ajustes" por la subida del IPC.

"Es propuesta refleja el compromiso del equipo de gobierno por una gestión responsable, socialmente equitativa y económicamente sostenible, fomentando que Avilés siga siendo una ciudad accesible, atractiva para vivir y competitiva", aseguró la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz.

Añadió además que "en materia de servicios esenciales, como el agua, el alcantarillado o los aparcamientos municipales, los ajustes que proponemos son moderados, responden a las obligaciones contractuales y vinculados a la inflación y a los costes de mantenimiento, garantizando que Avilés mantenga unos servicios de calidad y financieramente sostenibles a largo plazo".

Los aparcamientos públicos

La edil Raquel Ruiz explica que son "ajustes moderados vinculados al mantenimiento del servicio y la inflación" la subida "controlada" de los precios en los aparcamientos de la plaza de España y de La Exposición. Sube el 2,5% el precio por minuto, el máximo diario y el de horario nocturno. Para los abonados será el 5% solo para los del sótano -1.

Se congelan los precios en el de El Atrio, que mantiene el aparcamiento gratuito durante dos horas para los clientes de los comercios adheridos.

La zona azul

Se mantiene el precio del minuto durante la primera hora de estacionamiento, pero luego sube 1 céntimo por minuto. La tarifa de anulación pasa de 3,35 a 6 euros.

La grúa

La tasa por retirada de vehículos de la vía pública sube un 30%, con lo que el depósito y guarda durante el día siguiente a su retirada pasa de 19,34 euros a 25,14.

Agua y alcantarillado

Subirán en enero el 2,7%, correspondiendo con el 2,7% del IPC de agosto.

Impuestos municipales

El gobierno bipartito propone congelar el IBI, la viñeta, la plusvalía, el IAE y el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).

Cultura y deportes

Se congelan los precios de las actividades culturales y deportivas, y se crea un bono joven hasta los 25 años con descuentos del 25% en actividades deportivas. Los clubes que colaboran con el Ayuntamiento podrán acceder a bonificaciones de hasta el 10% en el uso de las instalaciones deportivas municipales.

"Con estas medidas tratamos de llevar a cabo un modelo de gestión pública que combina prudencia económica y accesibilidad de los servicios para toda la ciudadanía, asegurando que nuestra ciudad siga siendo un lugar óptimo donde hacer vida, trabajar y disfrutar de la cultura y el deporte ", afirmó la concejala de Hacienda.