Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gozón oferta doce contratos temporales para menores de 30 años

El programa "Joven Ocúpate" formará a los participantes en labores de limpieza de playas

C. G.

Luanco

La concejalía de Formación y Empleo de Gozón ha abierto el proceso de selección del programa Garantía Juvenil "Joven Ocúpate" 2025-2026. En total, se ofrecen doce puestos de alumnos, uno de mentor y otro de monitor-docente de formación para el proyecto "Limpieza de playas y espacios singulares" para la obtención del certificado de profesionalidad "Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales". Este contrato tendrá una duración total de nueve meses y el programa está financiado por el Servicio Público de Empleo del Principado (SEPE). El plazo de presentación de solicitudes arrancó este jueves 9 de octubre y permanecerá abierto hasta el miércoles 15. Los interesados deberán presentar sus solicitudes a través del registro municipal del Ayuntamiento.

El programa está dirigido a desempleados de 16 a 30 años, inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que no cuenten con el certificado de profesionalidad que se oferta. Además, tendrán prioridad los candidatos que no hayan finalizado los estudios de Secundaria.

Respecto al monitor-docente, se requerirá que se ostente el certificado de profesionalidad propio del programa para ser el encargado de impartir los contenidos. Por otro lado, el mentor deberá contar con titulación universitaria media y experiencia en equipos docentes o directivos con al menos 600 horas de experiencia los últimos diez años.

Candidatos sin ESO, prioritarios

El programa "Joven Ocúpate" está destinado a jóvenes de 16 a 30 años que se encuentren inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además, tendrán prioridad de acceso para la formación quienes no hayan finalizado los estudios de la ESO.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
  2. Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
  3. La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
  4. Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
  5. Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
  6. Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
  7. Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
  8. Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”

Illas adjudica por 64.000 euros las obras para la mejora de las aguas

Arnao reflexiona sobre el salvamento

Arnao reflexiona sobre el salvamento

Gozón oferta doce contratos temporales para menores de 30 años

La salud mental, un desafío colectivo en Avilés

Así es como el Banco de Tierras quiere potenciar el relevo en el campo

Así es como el Banco de Tierras quiere potenciar el relevo en el campo

La tertulia del "Senado de Avilés" reconoce al tenor Emilio Menéndez

La tertulia del "Senado de Avilés" reconoce al tenor Emilio Menéndez

El parking de la plaza de España tendrá plazas más amplias

El parking de la plaza de España tendrá plazas más amplias

Los expertos señalan que la red ferroviaria de Asturias "es antiquísima" y "está hecha un desastre"

Los expertos señalan que la red ferroviaria de Asturias "es antiquísima" y "está hecha un desastre"
Tracking Pixel Contents