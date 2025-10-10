Gozón oferta doce contratos temporales para menores de 30 años
El programa "Joven Ocúpate" formará a los participantes en labores de limpieza de playas
C. G.
La concejalía de Formación y Empleo de Gozón ha abierto el proceso de selección del programa Garantía Juvenil "Joven Ocúpate" 2025-2026. En total, se ofrecen doce puestos de alumnos, uno de mentor y otro de monitor-docente de formación para el proyecto "Limpieza de playas y espacios singulares" para la obtención del certificado de profesionalidad "Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales". Este contrato tendrá una duración total de nueve meses y el programa está financiado por el Servicio Público de Empleo del Principado (SEPE). El plazo de presentación de solicitudes arrancó este jueves 9 de octubre y permanecerá abierto hasta el miércoles 15. Los interesados deberán presentar sus solicitudes a través del registro municipal del Ayuntamiento.
El programa está dirigido a desempleados de 16 a 30 años, inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que no cuenten con el certificado de profesionalidad que se oferta. Además, tendrán prioridad los candidatos que no hayan finalizado los estudios de Secundaria.
Respecto al monitor-docente, se requerirá que se ostente el certificado de profesionalidad propio del programa para ser el encargado de impartir los contenidos. Por otro lado, el mentor deberá contar con titulación universitaria media y experiencia en equipos docentes o directivos con al menos 600 horas de experiencia los últimos diez años.
Candidatos sin ESO, prioritarios
El programa "Joven Ocúpate" está destinado a jóvenes de 16 a 30 años que se encuentren inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además, tendrán prioridad de acceso para la formación quienes no hayan finalizado los estudios de la ESO.
