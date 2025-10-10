"No hay riesgo para las finanzas municipales", asegura el PP de Castrillón sobre su baja del IBI

"Las críticas del PSOE nos parecen demagógicas e incoherentes. Por una parte, dicen que compensamos la bajada del IBI con la subida de la basura y el agua, mientras que por otra dicen que la bajada del IBI pone en riesgo las inversiones por menos recaudación. ¿En qué quedamos, o compensamos o ponemos en riesgo por bajada de recaudación?", se pregunta Nuria González-Nuevo, portavoz del PP en Castrillón, tras las duras palabras del portavoz socialista, Iván López, al respecto de la bajada del IBI que hoy se votará en un Pleno extraordinario. "La realidad es que se compensa con el IBI la subida del desfase de la recogida de basura, obligatorio por su normativa a nivel regional y nacional, ya que cuando gobernaba el PSOE e IU no se hizo lo que tendría que haberse hecho", clama la popular.

"No hay ningún riesgo para las finanzas municipales, y más en un Ayuntamiento saneado con más de veinte millones de euros de remanente y dos millones de ahorro por superávit en cada presupuesto", indica González-Nuevo, que no esconde que esta bajada del IBI favorecerá la compra de vivienda. "La realidad es que el PSOE sube impuestos, solo hay que ver el tipo IBI de Corvera, que prácticamente duplicará el de Castrillón, mientras nosotros los bajamos y colocamos el IBI entre los más bajos de Asturias", destaca la popular, que carga contra el partido socialista reclamando que podrían haber llevado a cabo su propuesta "cuando gobernaban".

"La bajada del IBI que proponemos favorece la compra y el alquiler de vivienda al moderar la carga impositiva permanente de la misma, ya que es una de las causas principales de su carestía para el comprador o para el arrendador. En el mercado de alquiler, entre otras, hay que establecer medidas que den seguridad jurídica al arrendador, ya que sino los propietarios, que no son en su inmensa mayoría fondos buitre como dicen, no alquilarán sus viviendas", sentencia. Por ello, González-Nuevo insiste en que "todas sus medidas para favorecer la construcción privada, la construcción de vivienda pública y el alquiler establecidas por ustedes han sido un fracaso. Llevan gobernando siete años a nivel nacional y más de cuarenta en Asturias".