Illas adjudica por 64.000 euros las obras para la mejora de las aguas
Los trabajos de renovación, a cargo de Asturagua, tendrán una duración de 56 días
C. G.
El Ayuntamiento de Illas ya ha resuelto la licitación del contrato de obras para la renovación y mejora de las aguas de La Peral, Piñella, La Laguna y Viescas. Finalmente, la empresa Asturagua Sica ha sido la adjudicataria del contrato por un importe de 64.143,01 euros con impuestos.
En concreto, los trabajos consistirán en la renovación de las infraestructuras así como de la mejora de la calidad de las aguas de las parroquias de Illas ya mencionadas y el plazo de ejecución será de 56 días.
Entre las labores que se llevarán a cabo, se incluyen trabajos relacionados con las tuberías de distribución de agua, obras auxiliares de las mismas y para el tratamiento del agua.
A la licitación del contrato concurrieron como candidatas, además de Asturagua, otras tres empresas. Sin embargo, la de la adjudicataria fue la seleccionada al contar con la mayor puntuación de las candidatas: 90 puntos en total.
