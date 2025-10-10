IU de Avilés organiza una jornada de trabajo sobre la municipalización de servicios

Izquierda Unida de Avilés, junto con Carlos Sánchez Mato, economista y profesor de economía de la Universidad Complutense de Madrid, ha celebrado esta tarde una jornada de trabajo con los diferentes sindicatos municipales para explicar el proceso de municipalización negociado en el pacto de gobierno.

"El objetivo principal de la reunión era tener una primera toma de contacto con todos los sindicatos, transmitirles nuestros objetivos y hacerles sabedores de que apostamos por el servicio público y los derechos de los trabajadores y trabajadoras", ha explicado Llarina González, secretaria de organización.

Asistieron USIPA, PLICA, UGT, AVANZA y CCOO y se intercambiaron opiniones, dudas "y el compromiso mutuo de apostar por un proceso de municipalización garantista y de éxito que mejore el servicio y las condiciones de trabajo".

IU de Avilés defiende la gestión pública de los servicios municipales "como garante de prestación de servicios eficaces y, además, garante de los derechos de los trabajadores de esos servicios". "Dentro del pacto de gobierno que firmamos con el PSOE, uno de los principales aspectos que demandamos e incluimos desde nuestra organización fue la ampliación de la empersa municipal de servicios de Avilés para que pudiera acoger más trabajos y, de la misma manera, incluir aquellos servicios cuyas licitaciones terminaran durante el presente mandato", ahondó Llarina. Tras la negociación, se llegó a un acuerdo con el PSOE para incluir los servicios de limpieza de los edificios de las fundaciones municipales, es decir, deportiva y cultural, así como al personal de cementerios y turismo.

"Somos conscientes de que este proyecto puede generar dudas y ser el caldo de cultivo perfecto para meter miedo a los trabajadores por parte de bulos de la derecha neoliberal que apuesta ferozmentel por la privatización y recortes en derechos laborales y gestión pública", sentenció Llarina González. De ahí la charla organizada en la tarde de este viernes.