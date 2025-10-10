Javier Gutierrez, tras recibir el homenaje del Avilés Acción: "Me gustaría formar un proyecto propio de teatro con gente afín"

Javier Gutiérrez (Luanco, 1971) acaba de recibir el premio Homenaje por parte del festival Avilés Acción. El luanquín no esconde que estos premios, cerca de su casa, le hacen especial ilusión. No tiene mucho tiempo para disfrutar de Asturias, porque su agenda está llena de eventos, pero pronto volverá con dos proyectos: el rodaje de su nueva película y la obra de teatro "Los Visigodos", que hará parada en el Palacio Valdés. De todo ello habla con LA NUEVA ESPAÑA.

-El jueves, además de recibir un homenaje de parte del Avilés Acción, un encuentro con el público. ¿Le gustan ese tipo de reconocimientos?

-No hay reconocimiento ni premio pequeño, para mi esto es un motivo de orgullo y alegría. Me hace ver que la senda que estoy llevando en este oficio es la buena, que voy por el buen camino. Siempre es sorprendente que te reconozcan con este tipo de premios. Para mí lo más interesante es poder hablar con el público sobre mi trabajo, contar como funciona y tener ese contacto directo.

-¿En serio le sigue sorprendiendo este tipo de premios?

-Piensa que en este gremio somos muchos, hay un gran pelotón de compañeros que se merecen premios tanto o más que yo. Me sorprende y, aunque haya premios más importantes en cuanto a visibilidad, todo lo que tenga que ver con reconocer tu trabajo es muy interesante y necesario.

-Como asturiano supongo que este tipo de premios tiene un toque más especial.

Siempre que he venido a Asturias me he sentido muy querido y arropado. Para mí es muy importante sentirse arropado y querido por parte de una comunidad.

-¿Siente que ya forma parte del elenco de grandes estrellas de la región? Véase Fernando Alonso o David Villa.

-Creo que esos nombres son demasiado potentes en comparación. En Asturias hay personas muy interesantes e importantes que quizá no tienen la visibilidad que tengo yo, no por tener los focos del cine y la televisión soy más interesante que algunas personalidades.

-¿Cuándo volverá por Asturias con su gira teatral?

-En nada, a finales de noviembre, el día 8. Estaré con Juan Mayorga, alguien muy querido en Avilés, en el Palacio Valdés haciendo “Los Yugoslavos”. Además, la semana que viene empezaré a rodar mi nueva película en Asturias. Es algo que me apetece mucho, porque así tendré tiempo para ver a familiares que, por mi profesión, no he podido sacar mucho tiempo hasta ahora.

-En su opinión, ¿cómo de importante es que ciudades como Avilés tengan su propio festival de cortos?

-Me parece algo súper interesante, este tipo de festivales son el germen para que luego se destape el tarro de las esencias. Se ha visto con muchos de los grandes directores que tenemos ahora en España. Me sorprende y me llama mucho la atención el hervidero cultural que es Avilés, tanto por su programación teatral como en otro tipos de artes. Cada cierto tiempo hay citas ineludibles en la ciudad, hay que estar siempre pendiente de lo que se mueve aquí.

-¿A usted no le entra el gusanillo de dirigir su propio corto?

-En su día, cuando era más joven, dirigí un corto con mis amigos. No es lo mismo ser el capitán de un barco que ser actor, liderar un equipo de trabajo son palabras mayores. Prefiero ser actor, me da menos dolores de cabeza, porque a veces levantar un proyecto es prácticamente un milagro. Me sorprende que hay gente que piensa que las películas se hacen en una semana cuando en realidad llevan años. No tengo ni tiempo ni paciencia para la dirección, pero no descartaría dirigir una obra de teatro. Ya he tenido alguna oferta. Se que es algo que necesita mucho tiempo y horas, pero me gustaría formar un proyecto con gente afín.