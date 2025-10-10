El parking de la plaza de España tendrá plazas más amplias

La sociedad pública municipal Ruasa remodelará parte de las plazas de aparcamiento del parking público de la plaza de España para ensancharlas. Se trata de adaptarlas al tamaño actual de los vehículos, superior al de hace 25 años, cuando se construyó el estacionamiento subterráneo y que generaba la mayor parte de las quejas de los usuarios. Eso sí, esto supondrá reducir el número de plazas en la planta sótano 2, que pasarán de 92 a 75.

Con una inversión de 124.000 euros, se actuará en los meses de noviembre y de enero (para no interferir en las fiestas navideñas) en el acceso general, la rampa de acceso del sótano 1 al 2 (45 m2) y en la planta sótano 2.

Además, se intervendrá en el pavimento. Las áreas sobre las que se va a actuar serán la entrada de vehículos a través del sótano 1, las rampas interiores, las plazas de estacionamiento y todos los pasillos de circulación del sótano 2, por donde pasan la totalidad de los vehículos que utilizan el aparcamiento bien al entrar o bien al salir, a los que se suman los que aparcan en el sótano 3, en ambas maniobras.

El Ayuntamiento explicó en un comunicado que para ello se eliminará totalmente el pavimento actual, método que se ha demostrado como el más eficaz en anteriores labores de reparación. Para el pintado del nuevo pavimento se utilizarán colores claros que reflejen la luz. Los trabajos de pintura de las zonas críticas para el correcto funcionamiento del aparcamiento se realizarán en horario nocturno, empleándose productos de secado rápido.