El PP quiere que la Inspección General de Servicios analice los contratos del Centro Niemeyer de Avilés

Los populares presentan una proposición en la Junta para que el Gobierno "impulse la elaboración de un plan de mejora de la gobernanza" del centro

El Centro Niemeyer.

El Centro Niemeyer. / Luisma Murias

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

José Luis Costillas, que es el portavoz del Partido Popular (PP) en la comisión de Cultura de la Junta General del Principado, ha presentado una proposición no de ley con dos objetivos: que el Gobierno del Principado fiscalice las cuentas de la fundación del Centro Niemeyer y que presente un plan que impulse "la elaboración de un plan de mejora de la gobernanza y la transparencia" en el complejo cultural de la ría, es decir, "que ponga a alguien a controlarlo". Y es que, aseguró, sus gestores "no pueden seguir actuando con la discrecionalidad con que lo hacen", aseguró el diputado popular.

Inspección

Para llevar a cabo el primer objetivo, Costillas requiere la intervención de la Inspección General de Servicios porque "la Sindicatura ha señalado irregularidades en las contrataciones" y porque el propio Partido Popular "ha constatado esas mismas irregularidades". Sin embargo, el Gobierno del Principado no es de la misma opinión. "Por eso es preciso un informe de la Inspección", insistió Costillas.

Casos

El PP señala como casos "irregulares": "Posibles fraccionamientos indebidos de contratos o adjudicaciones irregulares" y también "la ausencia de pliegos técnicos y administrativos en los contratos negociados sin publicidad".

