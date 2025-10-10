El premio a Sialtrónica, ejemplo de defensa de la innovación y el territorio

La entrega del premio emprendedor "Futuro Avilés" a Sialtrónica se convirtió en una firme defensa de la apuesta por la innovación y por el territorio, con mención específica a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell-Herrero y a la decisión de la UE para proteger el acero y su repercusión en Asturias por la importancia crucial de ArcelorMittal. Azahara González, directora ejecutiva de Sialtrónica, y Balbino Álvarez, socio fundador de la empresa fueron los encargados de recoger el galardón.

El Teatro Clarín de Soto del Barco fue el escenario elegido en esta ocasión por la Cámara de Comercio de Avilés para la entrega de un premio que ya alcanza su 27.ª edición. Al acto asistieron, además de representantes de las cámaras de comercio de Oviedo y Gijón, los alcaldes de Castrillón, Eloy Alonso, y de Illas, Alberto Tirador; el Delegado de Defensa en Asturias, Jesús Moreno del Valle; el Comandante Naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat; la presidenta del PP de Avilés; Estefanía Rodríguez, la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola; la comisaria de la Policía Nacional, Inmaculada Leis, y el comisario de la Policía Local de Avilés, Rafael Rodríguez, entre otros.

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, explicó que el premio "Futuro Avilés" reconoce "la valentía, el esfuerzo y la capacitación de quienes apuestan por contribuir al desarrollo social y económico de nuestra tierra".

Alianza Cámara y Banco Sabadell

Se refirió entonces a los 27 años que se cumplen hoy de "alianza" entre la Cámara de Comercio y el Banco Sabadell-Herrero , lo que ha permitido que "esta gala crezca y se haya consolidado como la decana de los premios empresariales de Asturias".

El presidente cameral mostró entonces su convencimiento en que el banco continuará en esta alianza "el año que viene como entidad independiente y manteniendo esa identidad histórica que tiene con Asturias, con sus ciudadanos y sus empresas".

Daniel González añadió que el emprendimiento "es un esfuerzo colectivo", y reivindicó la figura del empresario "como líder social de su territorio". Y aprovechó para ensalzar la colaboración público privada y el papel de la Cámara de Avilés en su acompañamiento a las empresas y también en la captación de inversiones. "Sialtrónica es un claro ejemplo de la labor de la oficina de captación de las cámaras y de éxito", afirmó.

Las oportunidades

Finalizó el presidente de la Cámara de Avilés afirmando que "la comarca es un lugar de oportunidades", y pese a las "inquietudes" en la clase empresarial, trasladó un mensaje de optimismo que sustentó en la decisión de la UE de proteger el acero, deseando que "se traduzca en buenas noticias para Avilés", en referencia a que se confirme la construcción del horno eléctrico en la acería LD-III.

Tomó entonces la palabra Alfredo Fernández Santos, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio y director comercial para el Noroeste del Banco Sabadell. Señaló que reconocer a los jóvenes empresarios es "un reflejo de la riqueza empresarial y cultural de la comarca de Avilés". Entre el público había varios representantes de la entidad financiera, y se mostró optimista respecto de la OPA del BBVA, que finaliza mañana. "Les animo a escuchar las noticias el próximo día 17, y verán que el Banco Sabadell continuará en el mercado", afirmó.

El alcalde de Soto del Barco, José Manuel Lozano, agradeció el "honor" de acoger la entrega del premio "Futuro Avilés" y señaló que Sialtrónica "es un ejemplo de que el talento y la iniciativa no tiene fronteras".

La directora ejecutiva de Sialtrónica, Azahara González, aseguró que el premio "Futuro Avilés" "es un reconocimiento especial. Gracias a todos los que han creído en nosotros, a todos los colaboradores y al personal, que cada día trabaja con mucho compromiso, talento y dedicación".