Este es el pueblo que eligió ser de Avilés hace un siglo y así lo celebra

Valliniello es de Avilés. Hace un siglo que es así. Con motivo del centenario de la adhesión de San Pedro Navarro, nombre oficial de la parroquia de Valliniello, al municipio de Avilés y para conmemorar esta fecha redonda se celebrarán los días 16, 18 y 19 de octubre las jornadas "Valliniello, un siglo presente", en las que habrá hueco para la convivencia, la música, el baile, la confraternización en torno a la buena mesa y una conferencia en la que se explicarán los antecedentes históricos de unos episodios donde las relaciones humanas van más allá de los asuntos burocráticos y discusiones de lindes.

Por voluntad de varios vecinos del barrio avilesino, las entidades Asociación de vecinos "Fernández Carbayeda", la Asociación de Amas de Casa de Valliniello y con la colaboración de varias empresas y el apoyo del Ayuntamiento de Avilés a través del servicio de Participación Ciudadana, se han organizado estos actos festivos, que tendrán lugar en la carpa habilitada del Campo de la Iglesia de Valliniello, a los que se llama a la participación de los avilesinos y las avilesinas.

Promotores

La programación completa se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento, en una rueda de prensa en la que han estado el concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, con Enrique Rodríguez, uno de los promotores de la iniciativa, acompañados de Alberto Velasco y Covadonga Suárez, de la asociación vecinal de Valliniello; y Araceli Iglesias y Adela Busto, de la Asociación Amas de casa de Valliniello; además ha asistido el diseñador del cartel de las jornadas, Andrea Parissi.

Historia

Una de los actos centrales será la conferencia de Román Antonio Álvarez, historiador y miembro del RIDEA (Real Instituto de Estudios Asturianos) que hablará de los antecedentes históricos de la agregación y a la que asistirán el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.

El término de Valliniello, de cuya parroquia ya tenemos noticias en el siglo XIII, había permanecido unido a la villa avilesina desde tiempos inmemoriales, segregándose de ella en 1605, junto con todo el territorio de Gozón, cuando éste se separa del Alfoz de Avilés y se constituye en concejo autónomo. Trescientos veinte años después, y por voluntad de sus moradores, la parroquia de Navarro regresa al seno del municipio avilesino, efeméride de la que se cumple este primer centenario.

Programación completa

Jueves 16 de octubre Jornada de convivencia Amas de casa Mancomunidad de Avilés

13:00 horas Misa

14:00 horas Comida de confraternización

Sábado 18 de octubre

18:00 horas Conferencia de Román Antonio Álvarez. “100 años de la agregación de Valliniello a Avilés, 1925-2025”

19:30 horas Concierto de Emilio Menéndez. Canciones populares de Avilés y Asturias, tangos, boleros y milongas

Domingo 19 de octubre