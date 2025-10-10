Rutas, arte y memoria: Avilés acoge parte del programa cultural del Encuentro internacional sobre el franquismo
Dos itinerarios guiados y una exposición de Cástor González en el Palacio de Valdecarzana completan los actos programados
Avilés acogerá parte del programa cultural del XII Encuentro internacional sobre investigaciones del franquismo, que se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre organizado por la Fundación Juan Muñiz Zapico, de CC OO Asturias, y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, con el patrocinio de la Dirección General de Memoria Democrática de Asturias e incluido en el programa “España en Libertad. 50 años”, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
La concejala de Memoria Democrática, Ana Solís, el director de la Fundación Juan Muñiz Zapico, Toño Huerta, han presentado este viernes las tres actividades (dos itinerarios guiados y una exposición) que tendrán lugar en la ciudad en el marco del programa cultural paralelo. Oviedo será la sede de la parte puramente académica del encuentro, que se desarrollará los días 5, 6 y 7 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo.
Balance
El XII Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo servirá para hacer un balance del periodo histórico de la dictadura franquista cuando se cumplen cincuenta años de la muerte del dictador, ampliando y actualizando, desde el ámbito académico, su conocimiento. Se busca también crear un espacio de reflexión y debate que permita abordar distintos aspectos de la dictadura en un amplio periodo que va desde el golpe de Estado de 1936 hasta la Transición, atendiendo a las diversas líneas de investigación y el debate historiográfico.
Pedagogía
Por todo ello, la cita trascenderá lo puramente académico, siendo una ventana abierta a toda la sociedad. La pedagogía cobra aquí un papel relevante y, a través de un denso programa de actividades paralelas, se acercará la historia del franquismo a la ciudadanía. Es parte de este programa cultural el que se desarrollará en Avilés, entre otras localidades asturianas.
Jueves, 16 de octubre
El próximo jueves 16 de octubre tendrá lugar el itinerario "La Guerra Civil en Avilés", guiado por Enrique Menéndez, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana 1936/37 (ARAMA 36/37) y socio de la Asociación Histórico-Cultural Grupo Frente del Norte. El recorrido transcurrirá por diversos lugares y edificios del centro de la villa que, entre julio de 1936 y octubre de 1937, tuvieron relevancia política, militar o fueron afectados por los bombardeos. La ruta se desarrollará de 16.30 a 18.30 horas, con salida desde el malecón del puerto viejo de Avilés (paseo Manuel Ponga, a la altura del paso a nivel).
Martes, 28 de octubre
El martes 28 de octubre está previsto el itinerario "Entre la autarquía y la modernidad: el poblado de Ensidesa en Llaranes", dirigido por Rubén Domínguez, historiador del arte (EsArt - Uniovi) y presidente del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón (CEAG). Tendrá lugar de 16.30 a 19.00 horas, con la iglesia parroquial de Santa Bárbara como punto de partida. Se realizará un recorrido que permitirá contextualizar uno de los elementos del Patrimonio Industrial más relevantes del país, mediante su análisis urbanístico y arquitectónico. Presente en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, el poblado de Llaranes se inspira en el modelo de ciudad jardín y combina, en edificios residenciales y de servicios, elementos vernáculos y otros propios de la autarquía y de la recuperación de la modernidad arquitectónica. Este poblado de la Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. (ENSIDESA), dependiente del Instituto Nacional de Industria, constituye el buque insignia del paternalismo estatal durante la dictadura franquista.
Noviembre
Por último, el Palacio de Valdecarzana acogerá, del 8 al 28 de noviembre, la exposición "Cástor González y el campo de concentración de San Marcos". La muestra repasará la figura del artista avilesino y su estancia en el campo de concentración de San Marcos (León) a través de los fondos depositados en el Museo de la Historia Urbana de Avilés, tales como dibujos, bocetos, caricaturas, postales, documentación personal, fotografías, diseño de monumentos... La inauguración de esta exposición tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, a las 12.30 horas.
