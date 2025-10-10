Suceso violento en Avilés: un hombre asalta a una mujer con unas tijeras en un aparcamiento

La Policía Nacional buscaba ayer a un ladrón que se llevó el bolso de una mujer a primera hora de la madrugada de ayer en Avilés. El ataque se produjo en el aparcamiento del Lidl, en Los Canapés, en la avenida de Gutiérrez Herrero. Según el relato oficial de la Policía Nacional, el hombre atacó a su víctima y en el asalto le provocó en el cuello un hematoma con un objeto sin punta por el cual fue atendida en el lugar de los hechos.

Según testimonios recogidos por este periódico, el asaltante salió corriendo de la zona porque la víctima dio voces que sirvieron para encender las alarmas y para que él iniciara su huida. Los gritos fueron atendidos por dos grupos de personas que a esas de la madrugada estaban buscando aparcamiento en la zona de Los Canapés.

Acudieron a la llamada telefónica unidades policiales de la Local y, asimismo, de la Nacional. Sin embargo, el asaltante había escapado con el bolso de su víctima a la que dejó con el susto en el cuerpo.

Varios de los agentes que se personaron en el lugar en el que se había consumado el ataque salieron en busca del ladrón y atacante. En la mañana de ayer, la presencia policial en los barrios limítrofes al aparcamiento de la gran superficie era patente.

Según los mismos testimonios, la mujer tenía anudado al cuello un pañuelo. Observaron también que sangraba, presumiblemente, como consecuencia del pinchazo, apuntaron los mismos testimonios.

El atacante dio con su víctima cuando estaba sentada en el coche, con la ventanilla bajada. Entonces fue cuando la amenazó. La sacó del vehículo y, según estas mismas declaraciones, la intentó "meter en el asiento de atrás". Ahí fue cuando llegaron las voces que alertaron a los dos grupos que acudieron al lugar de los hechos.

La comisaria Inmaculada Leis se refirió durante la celebración de los Ángeles Custodios a los homicidios de Israel Hernández en noviembre de 2024 y de Noelia González, el pasado mes de agosto que calificó como "delitos impredecibles".

Las cifras de criminalidad

Las cifras de criminalidad en la ciudad se sitúan 12,9 y 15%, por debajo de Oviedo y de Gijón, respectivamente. "Avilés lidera el descenso de la delincuencia en Asturias, y eso pese a la cíberdelincuencia, especialmente de las estafas informáticas", señaló la comisaria de Avilés, Inmaculada Leis.