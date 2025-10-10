La tertulia del "Senado de Avilés" reconoce al tenor Emilio Menéndez

"Para mí este reconocimiento es un grandísimo honor: no me merezco este galardón tan importante", aseguró ayer el tenor avilesino Emilio Menéndez minutos antes de recoger el pergamino que le certifica como miembro de honor de una de las tertulias más clásicas de la villa: el "Senado de Avilés". Con banco público y todo.

"Esto es muy importante para mí, más si cabe sabiendo que el año pasado a quien reconocieron fue al maestro Favila. Como avilesino, acojo con todo mi cariño esta mención y la que nos hicieron, también a Favila y a mí, los exalumnos del Carreño Miranda. Estoy francamente emocionado".

Los miembros de la tertulia celebraron la ceremonia anual con una comida pantagruélica en la que participaron una veintena de "senadores", entre ellos exconcejales como Manuel Rubio y Fernando Díaz Rañón o el expresidente de la Cámara de Comercio, el empresario Antonio Sabino. Goyo del Hoyo, el secretario del "Senado" explicó: "Entendimos en la directiva que mejor senador de honor que Emilio Menéndez no había otro: hace mucho por Avilés y lo hace de manera desinteresada. Y eso había que reconocerlo".