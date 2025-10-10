La tertulia del "Senado de Avilés" reconoce al tenor Emilio Menéndez
"Esto es muy importante para mí, estoy francamente emocionado", admitió el tenor reconocido por su labor social desinteresada
"Para mí este reconocimiento es un grandísimo honor: no me merezco este galardón tan importante", aseguró ayer el tenor avilesino Emilio Menéndez minutos antes de recoger el pergamino que le certifica como miembro de honor de una de las tertulias más clásicas de la villa: el "Senado de Avilés". Con banco público y todo.
"Esto es muy importante para mí, más si cabe sabiendo que el año pasado a quien reconocieron fue al maestro Favila. Como avilesino, acojo con todo mi cariño esta mención y la que nos hicieron, también a Favila y a mí, los exalumnos del Carreño Miranda. Estoy francamente emocionado".
Los miembros de la tertulia celebraron la ceremonia anual con una comida pantagruélica en la que participaron una veintena de "senadores", entre ellos exconcejales como Manuel Rubio y Fernando Díaz Rañón o el expresidente de la Cámara de Comercio, el empresario Antonio Sabino. Goyo del Hoyo, el secretario del "Senado" explicó: "Entendimos en la directiva que mejor senador de honor que Emilio Menéndez no había otro: hace mucho por Avilés y lo hace de manera desinteresada. Y eso había que reconocerlo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”