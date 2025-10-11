Avilés arrasa en el otoño cultural: todas las entradas (y son miles) casi agotadas para las funciones en el Palacio Valdés y el Niemeyer

Avilés es teatro. Y cultura también. Lo certifican unas cifras de récord en la ciudad: hasta el momento ya se han vendido cerca de 16.000 entradas para las funciones programadas entre el teatro Palacio Valdés y el Centro Niemeyer. "La cifra refleja la gran respuesta del público a una programación que combina grandes nombres, estrenos absolutos y títulos de reconocido prestigio, tanto dentro del ciclo conjunto EscenAvilés como en otras producciones que han convertido el último trimestre del año en uno de los más brillantes para las artes escénicas de la ciudad", afirmó este sábado la concejala de Cultura, Yolanda Alonso.

El Palacio Valdés se consolida como epicentro del teatro de texto en Avilés, con más de 7.000 entradas vendidas y la mayor parte de las funciones rozando el lleno. La temporada arranca con fuerza con "Yo solo quiero irme a Francia" (17 y 18 de octubre), estreno absoluto protagonizado por María Galiana. La obra, que propone un viaje emocional por la memoria familiar y las heridas del pasado, supera ya las 1.000 entradas vendidas, con ambas funciones prácticamente completas.

Le seguirá "El hijo de la cómica" (del 24 al 26 de octubre), también estreno absoluto y con José Sacristán como protagonista, autor de la adaptación y director. Inspirada en los textos autobiográficos de Fernando Fernán-Gómez, la obra rinde homenaje a la memoria. Es la primera vez que una producción del ciclo conjunto ofrece tres funciones consecutivas en el Palacio Valdés, despertando un gran interés, con más de 1.500 entradas vendidas y todas las sesiones rozando el lleno.

El mes de noviembre estará marcado por la presencia de Juan Mayorga, que presentará dos de sus creaciones más recientes. El día 7 llegará "La gran cacería", una pieza en la que el propio autor se sube a escena para dar voz a un viajero insomne que, durante una travesía nocturna por el Mediterráneo, reflexiona sobre la memoria, el arte y el peso de la historia. La obra cuenta con más de medio millar de entradas vendidas y muy pocas localidades disponibles. Al día siguiente, el sábado 8, será el turno de "Los yugoslavos", un retrato sobre el poder sanador, y a veces devastador, de la palabra, que ya ha vendido más de 600 entradas, con el aforo casi completo.

Amistades peligrosas

Entre los títulos más esperados del trimestre figura "Las amistades peligrosas" (28 de noviembre), estreno absoluto dirigido por David Serrano a partir de la célebre novela de Pierre Choderlos de Laclos. Con Pilar Castro y Roberto Enríquez al frente del elenco, esta versión contemporánea aborda temas de plena vigencia como el abuso de poder y el consentimiento. El interés del público ha sido máximo, con más de 550 entradas vendidas y prácticamente todo el aforo cubierto.

Un momento de "Tarzán", el musical, en Avilés. / Miki López

Fuera del ciclo de EscenAvilés, el Teatro Palacio Valdés acogió a comienzos del mes el estreno nacional de Tarzán, el musical, escrito y dirigido por Silvia Villaú, con música original de José Enrique de la Vega. La producción de Theatre Properties ofreció tres funciones los días 3 y 4 de octubre, reuniendo a más de 1.600 espectadores, lo que la convierte en uno de los grandes éxitos del escenario avilesino.

Circo, zarzuela y OSPA

La programación cultural para este otoño incluye también el espectáculo Gran Circo Acrobático Chino, que ya tiene 400 entradas vendidas en cada una de las dos funciones, Una Noche de Zarzuela con más de 300 espectadores confirmados ya para su función en diciembre y la OSPA, que congregará en el auditorio a más de 400 personas en cada una de las dos citas programadas dentro de EscenAvilés.

En el Niemeyer

Con más de 8.000 localidades vendidas y varias funciones agotadas, el Centro Niemeyer también vive un trimestre de gran respuesta del público. El auditorio acogerá uno de los acontecimientos más esperados del otoño teatral: "Escenas de la vida conyugal", de Ingmar Bergman, protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra. La obra, que se representará del 15 al 19 de octubre y que no forma parte del ciclo conjunto, ha agotado ya todas sus localidades, quedando únicamente disponibles las de uso exclusivo para sillas de ruedas y acompañantes.

También con aforo completo se presenta 1936 (del 21 al 23 de noviembre), una coproducción dirigida por Andrés Lima, con dramaturgia de Albert Boronat y texto de Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga, que repasa los orígenes del conflicto civil español desde una mirada coral. La demanda de entradas llevó a ampliar de una a tres las funciones previstas inicialmente.

El último título programado en el auditorio será "Los cuernos de Don Friolera" (12 de diciembre), de Ramón María del Valle-Inclán, con adaptación y dirección de Ainhoa Amestoy. La propuesta reinterpreta la sátira desde una mirada actual, en un montaje del que apenas quedan las últimas entradas disponibles.

Off Niemeyer

La programación Off Niemeyer, dedicada a las propuestas más innovadoras de EscenAvilés, también registra una gran acogida de público, con todas las funciones rozando el lleno. El ciclo se inauguró el 10 de octubre con "Tebas Land", de Sergio Blanco y dirección de Corina Fiorillo, una intensa reflexión sobre la culpa y el perdón a través del mito de Edipo. Le seguirá El vendedor de humo (31 de octubre), el monólogo en el que Joan Font repasa su trayectoria, y cerrará la sección Muerde (5 de diciembre), un thriller psicológico dirigido por Francisco Lumerman y protagonizado por Luciano Cáceres.

La respuesta del público también se reflejó en julio en la venta de abonos, que registró una altísima demanda en las primeras horas. Lo que confirma la fidelidad del público avilesino a una programación que une esfuerzos del Ayuntamiento de Avilés y el Centro Niemeyer para situar a la ciudad como uno de los grandes referentes escénicos.