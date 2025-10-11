Avilés cuida la salud mental desde la comunidad
"El cuidado de la salud mental desde una visión comunitaria", organizada con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, fue el título de una charla que reunió ayer, en Espacio Maqua, a la concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra; a Sandra Puerma Álvarez, supervisora de la comunidad terapéutica del Servicio de Salud Mental del Área sanitaria III; Blima García, psicóloga de Espacio BEPA (Espacio de Bienestar Emocional, Prevención y Autocuidado para jóvenes en Avilés), y Sandra Fernández Argüelles, coordinadora de bienestar del IES La Magdalena, en la imagen. Analizaron la importancia de cuidar la salud mental de forma coordinada y desde la comunidad.
