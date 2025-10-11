Avilés homenajea a los menores asesinados en Gaza

Avilés homenajeó ayer, durante gran parte del día, a los aproximadamente 18.000 menores asesinados en el conflicto de Gaza. En el centro Niemeyer se leyeron los nombres de las víctimas y, además, hubo una marcha desde el Ayuntamiento hasta el centro cultural.

EN IMÁGENES: Así se ha vivido el homenaje de Avilés a los menores asesinados en Gaza / Miki López

El homenaje arrancó a las 11 horas, cuando los participantes se reunieron delante del Ayuntamiento de Avilés pra arrancar la marcha. Además, portaban muñecos, tapados con una sábana blanca, que simulaban a los menores asesinados en Gaza durante el conflicto. Hasta las ocho de la tarde se leyeron los nombres de los fallecidos, con varios momentos muy emotivos. Varios de los jóvenes que intervinieron acabaron la lista entre lágrimas.