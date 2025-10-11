Barbón reivindica en Arnao la "cultura minera"
N. Menéndez
"Estamos trabajando en la reivindicación de la cultura minera y Arnao tiene que formar parte de ello", aseguró ayer Adrián Barbón, presidente del Principado, en la clausura de la vigésima edición de los Encuentros Mineros organizados por la Asociación Vecinal de Santa María del Mar. El socialista, que excusó su no presencia en la anterior edición al haber coincidido con la DANA de Valencia, quiso poner en valor el enclave castrillonense, del que destacó que fue el primer lugar en el que las mujeres trabajaron en la mina. "Este lugar da identidad, es un ejemplo de cómo el agrupamiento puede crear sociedades de resistencia", apuntó el de Laviana, que fue optimista con el futuro del espacio. "Poco a poco se va conociendo más tanto en Asturias como en el resto de España, aunque todavía queda camino para que se siga conociendo", sentenció. A la clausura de los Encuentros Mineros asistieron también miembros de la corporación municipal de Castrillón. n
