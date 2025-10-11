Cambio de cara en uno de los negocios centenarios de Avilés: esta será la nueva versión de La Colosal
La que fuese tienda de ultramarinos pasará a ser un bar-tienda
N. M.
La Colosal, negocio centenario y uno de los más conocidos de Avilés, va a vivir un cambio de cara durante los próximos días. Muchos vecinos de la ciudad se habían alarmado al ver a la tienda de ultramarinos con más solera de Avilés y gran superviviente del comercio tradicional avilesino con la persiana cerrada, pero su cierre total está, por ahora, lejos de darse. Lo cierto es que la emblemática tienda de la calle San Francisco ha cerrado sus puertas durante unos días, porque se harán obras en su interior por un giro de negocio. La idea es convertir a La Colosal en un bar-tienda y que pronto pueda volver a funcionar, según ha podido saber este periódico.
La Colosal es uno de los negocios más emblemáticos de Avilés. Abierto en 1928 por el sombrerero cubano Florentino García, a principios de los años cincuenta del pasado siglo pasó a manos de Marcelino Rodríguez, padre de Javier Rodríguez, que en el 2020 decidió dejar el negocio familiar para darle las riendas a Juan Carlos Requejo.
El propio Rodríguez comentó, en el 2019, la posibilidad de que la tienda de ultramarinos pasase a convertirse en un bar-tienda. Ahora, seis años después, todo hace indicar que esa cábala será finalmente en una realidad. En unas semanas La Colosal volverá a abrir sus puertas, para alegría de todos los vecinos.
