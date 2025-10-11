Castrillón aprueba su bajada del IBI con los votos en contra de PSOE e IU

Fue un Pleno muy brusco, con varias llamadas de atención, tanto al público como a los concejales, por parte de Eloy Alonso, el Alcalde. El PP ha conseguido aprobar su propuesta fiscal gracias al apoyo de los dos concejales de Vox y, con ello, el IBI bajará en Castrillón, colocándose como el quinto municipio con la menor presión a este respecto de toda Asturias. Eso sí, las críticas por parte de la oposición fueron feroces. "Conduce el PP, pero Vox les guía", ironizó Mar González, de Izquierda Unida, parafraseando a una pegatina de la virgen de Covadonga, mientras que Iván López, portavoz del PSOE, dijo que esta propuesta fiscal es "una operación de maquillaje fiscal".

"Queremos una política fiscal que garantice los servicios públicos de calidad, no somos partidarios de recaudar un euro de más a los vecinos", señaló Nuria González-Nuevo, portavoz del PP, que se defendió de las acusaciones de la oposición, que cargaron contra el gobierno por bajar el IBI tan solo "a los que más tienen", diciendo que "los que pagan más siguen pagando más". Por su parte, Izquierda Unida cree que este tipo de decisiones es "muy injusta", y puso en duda que la bajada del IBI compense la subida de la tasa del agua y de la basura. "Es un error bajar el IBI, la legislatura está siendo un fracaso absoluto", señalaron. "En realidad suben los impuestos para la mayoría de vecinos", insistieron. "La bajada del IBI no ayuda a los que más lo necesitan, hagamos del impuesto algo más justo", señaló el PSOE, que presentó una enmienda "para hacer una propuesta coherente" que fue rechazada por el resto de partidos que conforman el Pleno de Castrillón.

También hubo críticas a la subida de la tasa de la basura, algo que viene obligado por ley, ya que hay que cubrir todos los gastos del servicio. "Estos son los lodos de la agenda 2030 y del chiringuito que se ha convertido Cogersa", comentó Rafael González, portavoz de Vox, mientras que IU recordó que la tasa de la basura se ha duplicado en los últimos dos años. El PSOE apuntó a que se deben separar los epígrafes, ya que "no saca la misma basura un despacho de abogados que un restaurante". "El PP quiere hacer caja a costa de las familias", señaló. El equipo de gobierno se defendió alegando que es algo que viene en la ley de residuos y que los Ayuntamientos deben cumplir. "Hemos querido compensar el infierno fiscal de la izquierda", sentenció González-Nuevo.