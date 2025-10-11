Esto es lo que se destinará (cientos de miles de euros) para estabilizar el antiguo vertedero de San Cristóbal en Avilés

El Ayuntamiento de Avilés ha presupuestado en algo más de 600.000 euros el contrato para la consolidación y estabilización del antiguo vertedero de San Cristóbal. Este espacio fue hasta su clausura, en 1985, el depósito general de los residuos derivados de la construcción. En su momento, de acuerdo a la memoria descriptiva del proyecto, no se realizaron labores específicas de clausura del mismo y se ejecutaron obras de urbanización y construcción de instalaciones deportivas, entre otras el velódromo de Avilés. En 2016 se produjo un argayo y en marzo de 2023 otro desprendimiento.

Ante estos hechos, ahora se pretende "dar solución, en una primera fase, a todo lo que tiene que ver con el tema de los lixiviados que se conectaron en su momento a la red municipal de saneamiento", según el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García. El objeto del proyecto pasa por definir y valorar las obras de adecuación del antiguo camino vecinal de San Cristóbal y la construcción una nueva red de saneamiento y drenaje de la zona . "Lo que se hace es la reparación y sustitución del todo el colector de la zona superior del vertedero y al mismo tiempo se abre un camino de servicio que va a conectar la zona del velódromo con en la zona del camino del Picalón, abajo, en La Folleca", precisa García.

"Esta intervención persigue precisamente minimizar o evitar nuevos desprendimientos. Hay que tener en cuenta, además, que el vertedero tiene una antigüedad considerable y que, en los últimos años, se ha intervenido en el entorno del velódromo en su estabilización, pero quedaba esta parte, que también es importante, que es toda la del antiguo vertedero", recalcó.

Un nuevo camino

En cuanto al camino que se habilitará en San Cristóbal, García sentenció: "Va a ser un camino de servicio, es decir, es un antiguo camino que ahora mismo está cerrado y quedará de tierra. Será transitable con vehículos para el mantenimiento de todo el sistema y la red general de saneamiento del vertedero, que es lo que ahora mismo vamos a resolver".

Las empresas interesadas en participar en la obra pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 28, martes. Se estima suficiente un plazo de ejecución de seis meses, según el documento técnico.