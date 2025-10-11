Un museo flotante de visita por Avilés: la Nao Victoria atracará este domingo junto al Centro Niemeyer

Una obra maestra de la carpintería de ribera y un impresionante museo flotante. Así podría definirse a la Nao Victoria, la recreación del histórico navío español que mañana día 12 atracará en la ría de Avilés, junto a las instalaciones del Centro Niemeyer, donde permanecerá hasta el 19 de octubre. La villa será la primera parada en España tras una gira europea de seis meses en la que el buque ha pasado por una treintena de puertos británicos, franceses, alemanes y neerlandeses.

El espectacular navío está construido con un minucioso rigor histórico con madera de roble y pino, manteniendo así la mayor fidelidad posible al buque original que surcó los mares hace cinco siglos. Actualmente, la recreación navega realizando grandes giras internacionales como museo flotante y como embajador de la ingente labor de los marinos españoles.

La Nao Victoria ha llevado a cabo grandes periodos de navegación por los cinco océanos. Entre 2004 y 2006 completó su propia vuelta al mundo, recorriendo más de 26.000 millas náuticas (casi 42.000 kilómetros, aproximadamente la distancia que supone recorrer la Tierra por el ecuador). En su periplo, la embarcación hizo escala en una veintena de países, entre los que estaban Colombia, Panamá, Japón, Singapur u Hong Kong.

A ello, el navío español ha sumado incontables giras culturales que le han llevado a navegar hasta cientos de puertos estadounidenses y europeos.

El público avilesino y asturiano, así como visitantes de la zona, podrán visitar el navío, recorrer sus cubiertas y conocer la asombrosa aventura que protagonizó hasta lograr circunnavegar el planeta. Además, los visitantes del navío podrán adentrarse en su bodega y conocer las vivencias de la joven tripulación que a día de hoy sigue navegando por los mares de todo el planeta.

Para poder pisar la cubierta y descubrir los entresijos del navío, los interesados pueden reservar ya sus entradas en la página web de Fundación Nao Victoria. También se podrán adquirir en la propia embarcación. Las visitas, entre el domingo 12 y el domingo 19 de octubre podrán realizarse de 10.00 a 19.30 horas.

Los precios irán desde los 6 euros para los adultos; 3 euros para niños de 5 a 10 años; y 15 euros para familias con dos adultos y hasta tres niños de 5 a 10 años. Los menores de 5 años podrán acceder gratis acompañados por adultos. También se podrán realizar visitas guiadas y asociaciones por precios de 3 euros para niños y 6 euros para adultos (una persona responsable entra gratis por cada 20 personas. Estas visitas pueden reservarse en el correo electrónico ecampos@fundacionnaovictoria.org o a través del teléfono 954090956.