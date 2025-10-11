Así ha quedado el centro social de mayores de Luanco tras la remodelación
El centro de día de Luanco abrirá sus puertas en noviembre
Punto y final para las obras de remodelación del centro social para personas mayores de Luanco. Este viernes, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, visitó las instalaciones tras finalizar los trabajos de adecuación, que contaron con una inversión de 275.000 euros. Entre otras labores, se repararon aleros, se renovó la carpintería exterior y se adaptaron los baños para personas con discapacidad, además de ampliar la cocina y el almacén.
Actividades
La Consejera, que estuvo acompañada por el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez, así como por el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, declaró que la finalización de los trabajos "permite que se reanuden las actividades del centro, orientadas a promocionar la vida autónoma y participativa de las personas mayores".
Centro de día
Durante la visita, la titular de Derechos Sociales anunció también la finalización de las obras del nuevo centro de día de Luanco y que la inauguración está prevista para noviembre, una vez se instale el mobiliario y el resto del equipamiento. Este recurso contará con 21 plazas y ofrecerá atención integral a personas mayores y dependientes para cubrir sus necesidades básicas, terapéuticas y sociales.
El edificio cuenta con 319 metros cuadrados en dos plantas. La baja se destinará a los servicios principales y la segunda para el uso personal, además de una sala sociosanitaria para los servicios de atención emocional.
