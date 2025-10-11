Podemos reclama una tasa turística en Avilés y PP y Vox rechazan la subida del agua y la basura

Con críticas recibieron ayer los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Avilés la propuesta para las ordenanzas fiscales de 2026 presentada ayer por el gobierno bipartito de Avilés. A grandes rasgos: se congelan los impuestos municipales, como el IBI y la viñeta de los vehículos. Tampoco subirán los precios de las actividades culturales y deportivas, para las que incluso habrá bonificaciones, pero sí se encarecerán el agua y el alcantarillado, que subirán el 2,7%. También subirá el precio de los aparcamientos de La Exposición y la plaza de España: entre el 2,5 y el 5%. Además, el coste de la anulación de las multas de la zona azul (ORA) casi se duplicará: hasta los 6 euros. Según el gobierno, son "ajustes" por la subida del IPC.

Podemos urge la tasa turística

Para David García, portavoz de Podemos, parte de Cambia con IU, pero en la oposición, a falta de un estudio exhaustivo de la documentación la primera valoración que hace "es decepcionante". "Nuestra principal reivindicación, la tasa turística, no ha sido contemplada", aclaró, y agregó: "Lamentamos la falta de avances en un tema que creemos fundamental para el desarrollo sostenible del municipio. Echamos en falta una mayor implicación tanto del gobierno municipal como del autonómico para avanzar hacia su implantación".

La subida de las tasas, "razonable" para IU

La otra "pata" de Cambia, IU, que sí está en la bancada de gobierno, con Agustín Medina como portavoz, hizo otra lectura más amigable de las tasas: "Están consensuadas. La mayoría de las subidas son entorno al IPC, que nos parece razonable. Y estamos satisfechos de que los clubes no tengan que pagar por utilizar instalaciones deportivas y con el Bono Joven. En resumen, nos parecen buenas tasas y ordenanzas".

PP y Vox, contra el incremento de la basura y el agua

Esther Llamazares, portavoz del PP en Avilés, avanzó: "Vamos a enviar una modificación de la tasa de basura. A pesar de que el gobierno dice que la va a congelar a nosotros nos parece injusta: el que contamina en Avilés paga mucho y el que no contamina, también: no hay ningún incentivo que tenga que ver con el reciclaje". Tildó Llamazares de "abusiva" la subida de las plazas de aparcamiento y el servicio de la ORA: "No se puede grabar de tal forma a los ciudadanos que necesitan su coche", dijo.

Arancha Martínez Riola, de Vox, valoró que no se suban "la mayoría de impuestos locales y que se bonifiquen algunas tasas como las deportivas para jóvenes y la exención para uso de instalaciones para los clubes". El pero: "servicios como el agua y el alcantarillado, que son básicos, siguen en la misma deriva de años anteriores, la subida. Echamos de menos otras bonificaciones en servicios básicos como la beca comedor para colegios concertados, que es una reivindicación histórica de Vox, y la viñeta, ya que el Ayuntamiento restringe constantemente el aparcamiento y las zonas de circulación de vehículos".