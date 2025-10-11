Saint-Gobain consuma la separación de su negocio de vidrio y ya tiene fecha para separar los departamentos de parabrisas y de construcción

La reorganización de los negocios de vidrio que explota la multinacional francesa Saint-Gobain –empezó en la primavera de 2024– se va a consumar finalmente en un par de meses. La compañía prevé segregar los departamentos de parabrisas y de construcción a la vuelta de las próximas navidades de tal modo que las fábricas de Avilés y de Arbós, en la provincia catalana de Tarragona, iniciarán el año produciendo de manera independiente. La primera quedará bajo el paraguas de la matriz –Saint-Gobain Cristalería– mientras que la segunda lo hará para la nueva sociedad Saint-Gobain Sekurit España.

Este proceso ha recorrido varias etapas. Las primeras fueron sendas huelgas de trabajadores en Avilés –en 2024 y 2025–. Fruto de la segunda fue el cierre de la fábrica de parabrisas de La Maruca y la recolocación –y despidos– de parte de sus trabajadores.

Después, este pasado mayo, la dirección de la matriz de Saint-Gobain Cristalería inscribió la empresa Saint-Gobain Sekurit España en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), cuya actividad había iniciado el 29 de abril. Esta empresa es la que atenderá la producción que salga de Arbós de aquí a unos meses (laterales y lunas traseras). Saint-Gobain Sekurit España está domiciliada en una calle madrileña donde está también la central española.

En paralelo a este proyecto –tiene que pasar un último trámite interno del órgano ejecutivo principal de la compañía– está sobre la mesa la negociación de los nuevos convenios colectivos. El actual –que regula las relaciones laborales tanto en Arbós como en Avilés– tiene como límite de vigencia el próximo 31 de diciembre y, mientras no haya otro, mantendrá su articulado sobre la plantilla de los dos centros de trabajo. Los representantes de La Maruca han sido convocados a negociar el nuevo convenio ya la próxima semana.

La reducción efectiva de los negocios de vidrio de la multinacional trae consigo varias consecuencias inmediatas. La primera de ellas es que el nuevo marco regulador afectará a un número de trabajadores menor que en los últimos años. Además, al ser un convenio de centro y no de empresa no hace necesaria la presencia de un comité intercentros. Todo esto en un momento crucial para el futuro de la compañía en Avilés donde no hay noticia todavía de un nuevo horno-float que garantice la producción de vidrio de construcción en los próximos años.

Saint-Gobain cerró el ejercicio contable del año pasado con más de 147 millones de euros y con 342 de facturación.