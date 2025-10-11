"Tebas Land" abre la temporada otoñal en el Centro Niemeyer

"Tebas Land" abrió anoche la temporada otoñal de teatro en el Centro Niemeyer. La tragedia del escritor francouruguayo Sergio Blanco, uno de los dramaturgos más celebrados del momento, se centra en un parricidio, en el relato de ese parricidio y en una de las tragedias pioneras: "Edipo Rey". La sala club acogió ayer tarde una nueva versión de un espectáculo que se ha visto por medio mundo –en Avilés, la última vez, en 2017–. En la imagen de la derecha, un momento de la función de anoche, que dirigió Corina Fiorillo y protagonizaron Lautaro Perotti y Gerardo Otero.