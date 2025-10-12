Avilés, punto de encuentro de voces corales

Avilés se convirtió ayer en punto de encuentro para las voces corales con una nueva edición de "Miranda en Clave de Sol". Impulsado por el Grupo de Canto Amigos de Miranda, el certamen coral contó, en esta ocasión, con la participación de formaciones procedentes de Gijón y Oviedo. En la imagen, un momento del encuentro, en la Casa de Cultura.