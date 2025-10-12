Avilés se vuelca con una de las grandes joyas de la marina española: "Es impresionante"

"Es impresionante, da gusto ver cosas así a la puerta de casa", comenta en alto Marcos González, que, móvil en mano, echa fotos a una de las grandes joyas de la marina española que, durante esta semana, se podrá ver en el muelle del Niemeyer. Se trata de la nao "Victoria", la recreación del histórico navío español que consiguió dar por primera vez la vuelta al mundo, hazaña para la cual estuvieron en la mar durante tres años. "Aunque sea una réplica, no deja de ser historia de nuestro país. Es un lujo poder ver algo así de cerca", señala el avilesino, que reconoce ser un gran amante de la historia del imperio español.

EN IMÁGENES: Así ha sido la visita de la nao "Victoria" a Avilés / Miki López

"Cuando me enteré que iba a pasar por Avilés no dudamos en sacar las entradas", confiesa Carmen Fernández, que aunque reside en Ribadesella no dudó en acercarse a tierras avilesinas para ver "esta maravilla". "Todo lo que tenga que ver con barcos históricos me encanta. Suelo acercarme a visitar todos los que pasan por aguas asturianas", reconoce la riosellana, que cree que este tipo de planes "son la excusa perfecta para salir de casa". "Vamos a aprovechar para dar una vuelta por la ciudad y comeremos aquí, para hacer algo de gasto. Es un gran plan de domingo", apunta.

A algunos la visita de la nao "Victoria" les ha pillado por sorpresa. "Estaba dando un paseo por la ría con mi perra y me fijé en el barco, que se ve desde lo lejos. Me picó la curiosidad y he decidido acercarme", revela Laura Sánchez, que reconoce que, aunque no es muy seguidora de la historia naval española, "impresiona pensar todas las aventuras que tuvieron que pasar los que dieron la vuelta al mundo en esta nave". "Solo de pensar en estar tres años metido en un barco así me entran escalofríos", afirma.

Los horarios

El público avilesino y asturiano, así como visitantes de la zona, podrán visitar el navío, recorrer sus cubiertas y conocer la asombrosa aventura que protagonizó hasta lograr circunnavegar el planeta. Además, los visitantes del navío podrán adentrarse en su bodega y conocer las vivencias de la joven tripulación que a día de hoy sigue navegando por los mares de todo el planeta.

Para poder pisar la cubierta y descubrir los entresijos del navío, los interesados pueden reservar ya sus entradas en la página web de Fundación Nao Victoria. También se podrán adquirir en la propia embarcación. Las visitas, entre el domingo 12 y el domingo 19 de octubre podrán realizarse de 10.00 a 19.30 horas.