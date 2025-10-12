Campa apoya subir aranceles al acero de fuera de la UE
"Siempre hemos destacado el intenso trabajo del Gobierno para garantizar las futuras inversiones de Arcelor", defiende el socialista
S. F.
Manuel Campa, que es el secretario local del PSOE y es también concejal de Desarrollo Urbano de Avilés, defendió ayer las medidas tomadas por los tres gobiernos (el nacional, el regional y el municipal) en favor de la industria. Se refirió, concretamente, a "elevar los aranceles al acero extracomunitario, garantizar el suministro eléctrico en Asturias y compensar a las empresas electrointensivas por los costes indirectos de CO2", señaló. Estas tres decisiones, de hecho, las calificó como "claves".
Explicó singularmente que "la Comisión Europea plantea duplicar los aranceles al acero para protegerse de las importaciones extracomunitarias, respondiendo así a una de las principales demandas del sector industrial, sobre todo en Asturias y Avilés. Siempre hemos destacado el intenso trabajo del Gobierno de España para garantizar las futuras inversiones de Arcelor y de la necesidad de que estas vinieran acompañadas por decisiones de la Unión Europea y esa solución ya está sobre la mesa".
Para el líder socialista, estas medidas públicas son "tres decisiones que garantizan la estabilidad de los proyectos industriales, los actuales y los que se desarrollarán en el futuro".
