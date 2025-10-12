Comisiones reclama a Azsa "coherencia" en la prevención contra el cáncer
S. f.
San Juan de Nieva (Castrillón)
La sección sindical de CC OO en la empresa Asturiana de Zinc (Azsa) celebró ayer el apoyo de la compañía a la Asociación Española Contra el Cáncer. Dicho esto, sin embargo, reprochó a la compañía "falta de coherencia" porque, según su criterio, "los vestuarios han sido colocados a centenares de metros de la zona de producción" circunstancia que hace que los trabajadores "expuetos a elementos cancerígenos" tengan que emplear los 10 minutos destinados al aseo por ley en el propio traslado a esos vestuarios.
