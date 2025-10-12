Comisiones reclama a Azsa "coherencia" en la prevención contra el cáncer

La sección sindical de CC OO en la empresa Asturiana de Zinc (Azsa) celebró ayer el apoyo de la compañía a la Asociación Española Contra el Cáncer. Dicho esto, sin embargo, reprochó a la compañía "falta de coherencia" porque, según su criterio, "los vestuarios han sido colocados a centenares de metros de la zona de producción" circunstancia que hace que los trabajadores "expuetos a elementos cancerígenos" tengan que emplear los 10 minutos destinados al aseo por ley en el propio traslado a esos vestuarios.