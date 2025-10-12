El comité de Windar prepara un calendario de movilizaciones contra el ERE

El Comité de Empresa de Windar avanzó anoche que está preparando un calendario de movilizaciones: "Para expresar nuestro malestar y nuestra decepción, pero también para reivindicar nuestra verdad y nuestro valor ya que, hasta el día de hoy, lo hemos dado todo cuando Windar lo ha pedido". En el seno del Grupo Windar Renovables, justifican desde el comité, "se están aplicando diferentes medidas de reorganización y de ajuste, que, de una forma u otra, están teniendo reflejo en los distintos centros de trabajo". "En el caso de Windar Wind Services la empresa plantea un expediente mixto que deja fuera a 25 compañeros, a quienes se pretende aplicar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo). Veinticinco personas que hoy ven amenazado su futuro laboral después de años con el mismo nivel de compromiso, esfuerzo y dedicación que el resto de nosotros", lamenta el comité, que pide el respaldo de todos los trabajadores en las próximas movilizaciones. "Unidos somos Windar", concluyen.