El corto "La sangre", de Joaquín León, pleno de jurado y público
Nacho Sánchez se lleva el premio a la mejor interpretación y Sebi Escarpenter el de mejor guion por su trabajo en "Pagliacci"
S. F.
El cortometraje "La sangre", que firma el cineasta sevillano Joaquín León, ha dado en la diana de pleno de tal modo que ha conseguido el aplauso tanto del jurado del Avilés Acción Festival–que se clausuró ayer con una gala en el teatro Palacio Valdés–, como de los espectadores que se pasaron estos días por la Casa de Cultura. Se trata de una película de 14 minutos que produce Jaibo Films SLNE y protagonizan Luka Albarrán, Esther Luna, Ana Rodríguez.
El actor Nacho Sánchez, el protagonista de "Una cabeza en la pared", de Manuel Manrique, por su parte, se llevó el premio a la mejor interpretación del certamen avilesino.
El jurado consideró que el mejor guion de este año fue el de "Pagliacci", de Sebi Escarpenter y la mejor dirección, la de Álvaro Guzmán, que presentó en Avilés "Your own boss". "Campolivar", de Alicia Moncholí, se llevó el premio del jurado de la sección Asturias. El público, por su parte, premió a "Ius del tiempo", de de Roberto Canuto e Xu Xiaoxi.
Avilés 1924
La gala de ayer, a cargo de Mariajo Baudot y Félix Corcuera, también sirvió también para entregar a la cineasta asturiana Eva Lesmes el premio "Avilés, 1924" –en recuerdo de la primera película filmada en Avilés, precisamente, el traslado de los restos mortales de Pedro Menéndez a la iglesia de San Antonio de Padua–.
