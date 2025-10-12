Denuncian la falta de transporte escolar para cinco estudiantes de Illas
"La ley garantiza rutas para alumnos de estudios no obligatorios en zona rural", critican
N. M.
Varias familias de Illas, con el apoyo de muchas de las asociaciones del concejo, se han unido para denunciar la situación que viven cinco estudiantes del concejo, sin transporte escolar para desplazarse a Avilés a sus centros de enseñanza. Se tratan de dos estudiantes de bachiller, un estudiante de electromecánica, una estudiante de peluquería y otra de mecatrónica.
Las asociaciones recuerdan que, según la ley, "se mantendrán las rutas preexistentes de transporte escolar en el medio rural para aquellos alumnos de estudios no obligatorios que hayan disfrutado de este servicio durante la etapa obligatoria y no puedan acceder a una línea ordinaria de transporte público, bien sea por distancia o por horario". La casuística hace que el transporte escolar ya existente baje lleno a Avilés con alumnado que cursa secundaria, lo que hace que no haya hueco para estos cinco alumnos. Además, no existe una línea regular para pasajeros.
"El hecho de que no exista un transporte que garantice el acceso del alumnado a sus respectivos centros, supone una desigualdad de trato evidente entre estudiantes que residen en la zona urbana y los que residen en la zona rural, en este caso Illas, que repercutirá en su futuro profesional y en el abandono de la zona rural", cargan desde este grupo de asociaciones, que aseguran que, a través de varios escritos, han puesto la situación en conocimiento de la Consejería de Educación, liderada en la actualidad por Eva Ledo Cabaleiro, pero por ahora no han visto cambios al respecto.
