Gozón acoge la cumbre europea de la hípica

Gozón se convertirá, este mes, en la capital europea de la hípica: el Museo Marítimo de Asturias, ubicado en Luanco, acogerá una reunión de un proyecto de la Unión Europea llamado "EUnitedHorse", que contará con la participación de quince socios llegados de nueve países europeos. Además, como una actividad enmarcada en este proyecto, se celebrarán las "Cross Visits", un evento que invita a ganaderos de todos los países participantes para compartir experiencias y conocimientos en el ámbito del sector equipo.

Según explican desde la organización, la elección de Gozón para esta reunión no es casualidad. "Asturias cuenta con una rica tradición vinculada al mundo equino, con cerca de 83.000 caballos que pertenecen a diversas disciplinas, como el pura sangre inglés, el asturcón, el Caballo de Deporte Español (CDE) y el Hispano-Bretón, entre otros". Además, ahondan: "Luanco alberga uno de los concursos hípicos más antiguos de España, que se celebra desde 1950".

Ponen, además, especial énfasis en la figura de Santiago Núñez, director del Hípico de Luanco y presidente de la Asociación Nacional de Criadores del Caballo de Deporte Español. De hecho, desde la organización dicen que "su esfuerzo por traer este importante evento a la región ha sido esencial".

El evento, que se celebrará en Luanco del 21 al 23 de este mes, cuenta con visitas a varias ganaderías de la zona, como son: Casa Bartuelo, AGR, la Cuadra Casa Capellán y la Asociación de Criadores de Caballo Asturcón . El broche será una visita a la Yeguada Finca Maeza, una ganadería que cuenta con un hospital equino y un centro de reproducción puntero en Asturias.