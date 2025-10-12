Luanco vibra con la canción asturiana

La Casa de la Cultura de Luanco vibró con el concierto de canción asturian< de los ganadores del premio "Obdulia Álvarez ‘La busdonga’", Carlos Velasco Montes, Lorena Corripio López y Marina Carbajosa González, a los que se le ves en el centro de la imagen. A la gaita estuvo Víctor Manuel Álvarez.