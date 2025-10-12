Masymas limpia Los Quebrantos
Un grupo formado por 25 personas, en la imagen, participó en la primera experiencia de recogida de residuos en playas que organiza Supermercados Masymas. Fue en Los Quebrantos. También hubo un taller sobre microplásticos, ofrecido por el Ayuntamiento de Soto.
