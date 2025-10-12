Las obras del cuartel de la Guardia Civil de Avilés empezarán "en el ejercicio 2026", anuncia el capitán Freire

El capitán Eloy Freire, que es el jefe de la compañía de Avilés de la Guardia Civil, presidió esta mañana, en el salón de actos de la Escuela de Artes y Oficios, su tercera celebración de la Virgen del Pilar, la patrona del cuerpo benémerito desde 1913. "Estos años han sido muy positivos", aseguró al término de la ceremonia que sirvió también para reconocer con sendas medallas al guardia Aurelio Tejón, de la brigada fiscal, y a la funcionaria de la plana mayor del acuartelamiento avilesino, Eva Cristina Carmona.

EN IMÁGENES: ASÍ CELEBRA LA GUARDIA CIVIL DE AVILÉS A SU PATRONA / Miki López / MIKI LÓPEZ

"Hemos procurado mejorar los dispositivos de seguridad que hacemos en todos los eventos intentando adaptarnos a las circunstancias de la delincuencia y también estamos procurando mejorar la gestión de los recursos que tenemos: la reforma de los cuarteles, los medios de los puestos y demás", añadió el oficial. En este sentido, en el de la reforma del acuartelamiento de Bustiello –una reclamación ya antigua–, Freire señaló: "Ya está licitándose un proyecto para que, en teoría, en el ejercicio de 2026, poder iniciar las obras". Lo previsto, lo que se anunció de manera oficial hace unos pocos días, es la construcción de dos pabellones que contendrán 32 viviendas y nuevas dependencias oficiales.

Los guardia civiles avilesinos estuvieron acompañados por el concejal de Desarrollo Local de Avilés, el socialista Manuel Campa, que representó a la alcaldesa Mariví Monteserín; el alcalde de Illas, Alberto Tirador; la comisaria Inmaculada Leis; el inspector jefe de la Policía Local Santiago Osorio y el capitán Vicente Cequier. Se abrió con el himno de España y, a continuación tomó la palabra Eloy Freire que dijo, entre otras cosas: "Este último año ha sido un tiempo de dificultades y desafíos en los que la Guardia Civil ha sido un ejemplo de vocación, valores y profesionalidad. A finales del mes de octubre de 2024, toda España cayó conmocionada como una dana a asoló a su paso varias comunidades autónomas, siendo la más afectada lavalenciana, dejando un gran número fallecidos. Esta catástrofe supuso un gran reto para toda la Administración, siendo muy necesaria una estrecha colaboración entre múltiples colectivos. Quiero aprovechar este acto para dar reconocimiento a todos los compañeros del cuerpo que, voluntariamente, se desplazaron en comisiones de servicio para auxiliar en el ámbito policial como en el humanitario".

Freire, como el concejal de Desarrollo Urbano, el socialista Manuel Campa, destacaron la seguridad de Avilés "y, al final, de toda la comarca". "Aunque, en comparacación con el municipio de Avilés otros aledaños han crecido en delincuencia y demás, siguen teniendo unos niveles que, comparados con otras zonas de España son de lo más bajo. Entonces, estamos hablando de las regiones más seguras de España". Campa habló de un descenso de la delincuencia "de un 14, 9 por ciento". "A pesar de eso, sin embargo, no podemos bajar la guardia", advirtió.

El capitán Freire destacó también varios hitos de su compañía: la seguridad del Boombastic, de Llanera, la Jira del Pantano de Trasona, el Carnaval de Verano de Luanco y "las pruebas deportivas de la Vuelta Ciclista a España o el Rally Princesa de Asturias, donde el esfuerzo realizado ha permitido que se realizasen sin incidentes".