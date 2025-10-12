Sergio Baragaño, arquitecto: "Ahora hay una enorme necesidad de viviendas distinta a la de la gran crisis"

El arquitecto Sergio Baragaño, que es consejero delegado de la empresa Room 2030, dirige la segunda edición del congreso "Arquitecturas" que acoge la feria Hogar Sostenible este próximo viernes en el pabellón de La Magdalena. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono. Estos días está trabajando en Madrid.

Se reúnen este viernes para hacer una prospección de futuro sobre los hoteles. ¿No es eso?

Sí, yo estoy colaborando con Hogar Sostenible organizando "Arquitecturas", que ya está en la segunda edición, como sabe. Este año lo hemos centrado en el presente del hotel contemporáneo y un poco el hotel del futuro: cómo van a ser los hoteles del futuro, todo el cambio que se está produciendo en los hoteles de diseño. Bueno, ya sabe que los hoteles están como queriendo ser más cosas que un hotel, ¿no? Hablaremos también de cómo todo esto está influyendo también en la forma en que se piensan, se diseñan.

¿Quién reclama esos cambios?

Bueno, yo creo que los hoteleros, sobre todo. Ha cambiado mucho la forma también de hacer turismo: los hoteles están intentando sacarle más rendimiento al hotel mismo más allá de solamente cobrar por dormir en una habitación. Los restaurantes se han convertido en una parte muy importante ahora de los hoteles y también los "halls", los vestíbulos, que eran enormes y estaban desaprovechados. También las azoteas, por ejemplo.

En Madrid hay azoteas que son de lujo, ¿no?

Los hoteles urbanos están sacándole partido al "hall" para que la gente pueda trabajar ahí; al gimnasio, abriéndolo a la ciudad. Todo eso, al final, está influyendo en la propia ciudad, en el barrio y demás. Entonces, bueno, es interesante un poco todo lo que está pasando con los nuevos conceptos de hoteles porque al final eso influye en la arquitectura y en el diseño.

¿Todo esto es una defensa contra los "bed and breakfasts" y las viviendas turísticas?

Bueno, yo creo que pueden convivir las dos maneras de hacer turismo. Al final ofrecen cosas diferentes y son buenas opciones las dos. De hecho este próximo viernes contarán algún proyecto de alojamiento turístico que no es necesariamente hotelero. La verdad es que es interesante un poco cómo se están transformando los hoteles y también cómo se está transformando el concepto de turismo en general y en Asturias, en particular, con la huida al norte de turismo y demás.

¿Cómo responde Asturias a la llegada del turismo que se escapa de las olas de calor?

Bueno, yo creo que es una oportunidad grande. Es verdad que lo que dice es que hace falta mucho alojamiento y pensar cómo queremos que sea esa forma de turismo y esa oferta, pero desde luego hace falta mucha vivienda, hace falta mucho hotel y yo creo que es una oportunidad también para Asturias con esta moda de vuelta a veranear en el norte.

El nivel de la hotelería española sobrepasa al de otros países, ¿no está de acuerdo?

Tenemos una industria hotelera increíble y un nivel de hoteles altísimo. La tradición de turismo ha conseguido hacer una industria muy potente en el sector hotelero que es referencia a nivel mundial. Es verdad que ahora están apareciendo nuevas formas de hoteles y nosotros estamos trabajando también en otro tipo de hoteles: hoteles en la naturaleza, lo que llaman "glamping" de lujo. A lo mejor hay otros países que igual en esa parte nos llevan como más ventaja. Hablo de los países nórdicos, sobre todo.

¿Los dueños de los hoteles dejan libertad a los arquitectos o indican lo que quieran?

En un buen edificio, en una buena arquitectura, tiene que primar un entendimiento entre cliente y arquitecto y diseñador: así yo creo que es cuando salen los buenos proyectos y los buenos edificios. Entonces el hotelero, lógicamente, como cualquier cliente, transmite sus necesidades y si deja al arquitecto y hay una buena arquitectura detrás, pues yo creo que suelen salir buenos proyectos arquitectónicos.

En Avilés hay dos proyectos ahora mismo en ebullición: el Palacio de Balsera y el Café Colón. ¿Nos adaptamos en Avilés al mundo presente?

Avilés es una ciudad que está transformándose y que está haciendo muy bien todo ese cambio y cada verano se nota que la ciudad tiene más tirón. Tiene el mar al lado también, o sea, es una ciudad que está muy bien situada y está aumentando sus plazas hoteleras. Está el Palacio de Ferrera, una referencia. Avilés, con los nuevos hoteles, está aumentando esa oferta de tal modo que estamos viviendo un buen momento en este campo.

Hace menos de 20 años Avilés era un páramo.

Sí, sí, sí, total. La verdad es que es interesante estudiar cómo Avilés antes era una ciudad únicamente industrial y ahora convive con el turismo. Es verdad que la gente que visita Avilés se sorprende mucho. Está también, lógicamente, el Niemeyer, que es un reclamo importante, pero sí, sí, yo creo que está en un buen momento la ciudad.

El precio de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de este tiempo. ¿Cómo se enfrentan los arquitectos a todo esto?

Creo que tenemos una responsabilidad grande ahí también y pienso que mucho que decir y mucho que aportar, cada uno desde su parcela y desde su punto de vista, pero creo que es un tema clave también la necesidad enorme que hay de viviendas. Nosotros, en Room 2030 estamos trabajando en hacer viviendas en fábrica, hacer hoteles en fábrica, para hacerlos más rápidos y de manera más fácil. Es verdad que, por ejemplo, en Madrid, donde estamos trabajando mucho -yo vivo parte del tiempo aquí, de hecho- esta necesidad de vivienda es enorme. Está empezando un poco a calar que necesitamos mucha vivienda en muy poco tiempo y la única forma real, con todo lo que está pasando con la construcción tradicional, tiene que ser viviendas hechas en fábrica.

¿Por hacerlas rápida y hacerlas más baratas?

Rápido y también creemos que mejores porque al final el control de calidad en una fábrica es muy superior, porque no hay mano de obra y no hay quien haga esas viviendas y, claro, con el tiempo, fabricando también en serie, como se hacen los coches y demás, bajar los precios y hacerla más accesible a todo el mundo.

¿Se está creando una burbuja inmobiliaria como la que causó a la Gran Recesión?

Hay ahora una necesidad enorme de vivienda que diferencia este momento del anterior: el de esa gran crisis.