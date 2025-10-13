Aitana estará en Asturias en 2026: esta es la ciudad en la que actuará dentro su nueva gira

Avilés se ha colado en la gira que la cantante Aitana plantea para el año que viene. El próximo día 26 de junio -una semana después de "El último de la fila"- la popular cantante catalana, que saltó a la fama tras concursar en Operación Triunfo, va a presentar en Asturias su gira "Cuarto Azul World Tour".

El pabellón de La Magdalena la está esperando: el espectáculo, como el del dúo que forman Quimi Portet y Manolo García, se montará en los prados de acceso a la sala de conciertos más grande de la comarca y ya han vendido 18.000 entradas.

La preventa del concierto está prevista para los días 20, 21 y 22 de este mes. A las 10 horas del primero de estos días, para lo usuarios de la tarjeta Aitana. Ese mismo día, pero desde las 12.00 horas, para los usuarios de la tarjeta SMUSIC. El día 22 a las 9.49 horas se cierra la preventa.

A partir de entonces, se abren las taquillas para el resto de los aficionados.

El Ayuntamiento espera que Aitana atraiga a varios miles de personas y es que Aitana es un fenómeno de masas.

El concierto del próximo año no será su primera actuación en Avilés: debutó durante las fiestas de San Agustín de 2021. Entonces la gira era "11 Razones Tour".

La nueva gira empieza en Buenos Aires, en Argentina. Luego sigue en Bogotá. La cantante recalará en España el próximo mes de mayo: lo hará en la plaza de toros de Murcia.

"Cuarto azul", que es un disco que salió este pasado verano, se consolidó muy pronto como número uno de las listas oficiales de ventas en España.

La cantante se dio a conocer a raíz de su participación en el programa de televisión "Operación Triunfo" (2017). Por el momento ha sacado cuatro discos: el último es el que presentará en Avilés.