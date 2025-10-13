La "casa señorial" en venta con 5 dormitorios, dos baños y cerca de la playa de Salinas: casi 200.000 euros y "a reformar"

Cuando llega el momento de buscar casa hay que tener muy claro qué se quiere, cuánto nos queremos gastar y qué prioridad tenemos. Opciones hay muchas, lo que ocurre es que, a menudo, aquella que nos entra por los ojos y enamora no se ajusta a nuestro presupuesto o no está en la zona que nos gustaría.

Asturias tiene la suerte de poder vivir en medio de la montaña, cerca del mar o a medio camino entre uno y otro. En sus concejos se esconde oportunidades en las que poder desconectar lejos del bullicio de las grandes ciudades pero, a la vez, cerca de ellas.

Eso sí, en ocasiones aparecen ofertas a un precio muy jugoso, pero que necesitan un desembolso igual o quizá mayor para hacerle habitable. Es el caso de una enorme propiedad que nos presenta el portal inmobiliario tucasa.com

Se trata de una "casa señorial histórica para reformar con grandes terrenos edificables en una ubicación rural cerca de la costa de Castrillón y Avilés, Asturias.

Está ubicada mirando a la montaña y a tan solo 15 minutos de la playa de Salinas. Se trata de una Histórica casa señorial tradicional, para rehabilitar completamente, para tener una casa histórica muy elegante, y nueva por dentro a tu distribución y gusto, y del siglo XXI. El edificio fue construido en 1850 con más de 6000 metros cuadrados de terreno edificable y cuenta con una soleada fachada principal orientada al este. La vivienda también cuenta con una gran panera rehabilitada, de 72 metros cuadrados de superficie.

La casa "cuenta con una cuadra anexa para reforma integral lo que supone vaciar el interior, y mantener los cuatro muros perimetrales. Es posible salvar y arreglar bastante material del interior, por ejemplo, las barandillas de los balcones y las puertas, que son originales".

Esta vivienda no está catalogada, "por lo que es posible ampliar la propiedad y aumentar la altura de la fachada hasta 7 metros. Así el bajocubierta tendría una altura de un piso normal", señalan.

El portal inmobiliario también destaca que "el arquitecto municipal ha confirmado que es posible: reformar o demoler la casa, ampliar ventanas, y ampliar la casa hacia el oeste aunque habrá que instalar una fosa séptica".

La vivienda está situada en la zona de Pillarno (Castrillón). El pueblo tiene iglesia (declarada Monumento Histórico Artístico) y escuelas y un conocido restaurantente de comida típica asturiana.

La localidad "está a 15 minutos del aeropuerto de Asturias por la autovía, y a 15 minutos de la playa de Salinas, a15 kilómetros de San Juan de la Arena, a 1,5 horas del Parque de Somiedo y a media hora de Gijón y Oviedo".

La vivienda se puede adquirir por un precio de 185.000 euros.