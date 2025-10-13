David Cuenca se hará cargo del arciprestazgo de Avilés en una semana

David Cuenca (Gijón, 1974) será el próximo arcipreste de Avilés, el cura coordinador de la comarca a la que llegó hace siete años de Valencia. Su nombramiento, sin embargo, será efectivo el próximo día 20, que será cuando lo reciba del arzobispo Jesús Sanz. Cuenca es el responsable de la unidad pastoral de San Agustín, La Magdalena y Cristo Rey de Versalles desde 2018. El nuevo cargo que asume lo ha obtenido de sus compañeros de la comarca, es decir, los sacerdotes lo eligieron por mayoría y esta circunstancia es la que sancionará el Arzobispo en una semana.

Cuenca sustituye a José Manuel Viña, que fue recibió la responsabilidad del arciprestazgo en 2022 (la elección se produce cada tres años).

Cuenca también es director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral "San Juan Pablo II".

El sacerdote llegó a Asturias tras una larga estancia en Valencia -era capellán de la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia que es los que es Covadonga para Asturias-. Es profesor de Música: "La música nunca me va a dejar: se lleva dentro. Profesionalmente, hace años que no imparto clase de esta materia, pero, como la plaza de un funcionario, esto es para siempre", reconoció el cura hace siete años, cuando se anunció la vuelta a su tierra.

Cuenca comenzó su orden sacerdotal en tres pueblos de la Serranía Valenciana: en Chulilla, Losa del Obispo y Sot de Chera.