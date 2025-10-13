Empresas de toda la región eligen el "modelo Avilés" para formar a la carta

El "modelo Avilés" de formación a la carta con compromiso de contratación ya traspasa fronteras y es el sistema elegido por empresas de la región, y no solo de la comarca, para preparar el personal cualificado que necesitan. Es el caso, por ejemplo, de Ascensores Tresa, de Gijón, ACG Ingeniería, de Prendes, y Uría Ingeniería, de Viella (Siero). Desde que el Ayuntamiento de Avilés puso en marcha este proyecto, más de la mitad de las personas que han participado encontraron trabajo nada más finalizar el curso.

Los cursos de formación a la carta con compromiso de contratación surgieron del pacto de concertación Avilés Innova, suscrito entre el Ayuntamiento de Avilés, CCOO, UGT y la patronal FADE. El proyecto se puso en marcha en 2021 con el acuerdo de colaboración suscrito entre el consistorio avilesino y la patronal del metal asturiano, Femetal.

Lo que comenzó siendo un programa piloto impulsado por el concejal Juan Carlos Guerrero y el equipo del servicio de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés, se ha convertido en un referente de la formación con elevado éxito de inserción laboral al que ya recurren empresas de otros concejos.

Así desde su puesta en marcha hasta la actualidad, ya se han realizado 24 acciones formativas con casi una veintena de empresas entre las que se encuentran Windar Renovables, Iquord, Mibalfe, Alusín Solar, Gonvarri, Asturfeito, Daorje, Idesa, Grupo Daniel Alonso.

La expansión del programa con empresas de otras demarcaciones fuera de la comarca de Avilés fue inicialmente con Ascensores Tresa, y posteriormente con ACG Ingeniería e Uría Ingeniería.

En total ya se han impartido 5.743 horas de formación a un total de 299 personas, de las que la mayoría, 272, fueron varones y solo 27 mujeres. De ese total, 167 fueron contratadas nada más finalizar el curso, es decir, el 55%.

Los contratos

El mínimo de contratos estipulados en cada una de las acciones formativas es del 40% del alumnado, pero en número importante de ellas se incrementó esa tasa y fueron varios en los que se llegó incluso al 80 y hasta al 90% de las contrataciones.

Además, según confirmaron tanto desde Femetal como desde el Ayuntamiento de Avilés, la formación que se recibe permite acceder a empleos en empresas diferentes a aquella con la que se realizó el curso.

Este mismo mes están previstos otros dos cursos con 424 horas de formación en los que participarán una veintena de alumnos y alumnas con Moymsa Ingeniería, Bartusol e Idesa.